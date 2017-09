Les 10 modèles Toyota les plus marquants de tous les temps

On a souvent reproché à Toyota de construire ennuyants, sans âme. Et souvent, c’était mérité.

Sauf qu’au cours de ses 80 années d’existence, Toyota a aussi construit des véhicules sensationnels, des modèles qui ont marqué l’histoire automobile. Ne reculant devant rien, nous avons décidé de mettre en place notre propre palmarès des 10 véhicules Toyota les plus marquants.

C’est parti!

10. Toyota Hilux

On ne le connaît que très peu en Amérique du Nord, mais ailleurs dans le monde, le Hilux jouit d’une réputation d’invincibilité. Allez faire un tour en Amérique centrale et vous en croiserez des centaines, tous plus amochés les uns que les autres. Mais ils roulent toujours!

L’émission britannique Top Gear avait d’ailleurs réalisé un reportage où elle essayait de tuer un Hilux. Même après l’avoir jeté à la mer et l’avoir placé au sommet d’un édifice qu’on a ensuite dynamité, le camion démarrait toujours!

9. Toyota Prius

Marquante, la Toyota Prius? Certainement! Avec la Prius, Toyota a mis la technologie hybride sur la carte. Au tournant des années 2000, c’était la voiture écolo par excellence, celle que toutes les vedettes voulaient conduire. Allez faire un tour à Los Angeles et essayez de compter les Prius sur la route, juste pour voir.

8. Toyota Celica

La première génération de la Toyota Celica a marqué les années 70. À une époque où les Muscle Cars américains étaient encore les maîtres de nos routes, Toyota se démarquait en offrant un véhicule plus petit, mais pas moins amusant à conduire. Le nom Celica est demeuré chez Toyota jusqu’en 2006.

7. Toyota 86

Anciennement commercialisée sous la bannière Scion, la FR-S est devenue la Toyota 86 en Amérique du Nord. Développé en partenariat avec Subaru, cette petite voiture sport à propulsion est l’un des véhicules les plus amusants à conduire sur le marché en ce moment. Un classique en devenir!

6. Toyota MR2

Une voiture biplace avec un moteur central, c’est loin d’être ennuyeux. Et pourtant, la MR2 est bien une Toyota! La deuxième génération du modèle (1989-1999) demeure à notre avis la plus marquante.

5. Toyota Supra

La Supra est un autre excellent exemple du savoir-faire de Toyota en matière de voitures sport. La quatrième génération (1993-2002) du véhicule nous plaît particulièrement, surtout dans sa version biturbo de 320 chevaux!

4. Toyota Corolla AE86

Eh oui, cette sublime bagnole porte bien le nom Corolla! Véritable légende du monde du drift, la AE86 mérite assurément sa place parmi les Toyota les plus marquants de tous les temps. D’ailleurs, pour la petite histoire, la Toyota 86 a justement été nommée ainsi en l’honneur l’AE86.

3. Lexus LFA

Commercialisée sous la division de luxe Lexus, la LFA 2012 est considérée comme l’une des voitures sport les plus spectaculaires de son époque. Construite en 500 petits exemplaires, la LFA est animée par un moteur V10 de 4,8 litres.

2. Toyota Land Cruiser FJ40

Contrairement à la LFA, le Land Cruiser n’est pas destiné aux pistes de course, mais bien aux chemins de terre. C’est l’un des meilleurs véhicules hors route jamais construits, aux côtés de légendes comme le Jeep Wrangler et le Land Rover Defender.

1. Toyota 2000GT

Aucune ambiguïté ici, la 2000GT est assurément la Toyota la plus marquante de l’histoire. Construite de 1967 à 1970, elle a prouvé au monde entier que les Japonais étaient capables de développer des voitures sport dignes de ce nom. Aujourd’hui, une 20000GT en bon état peut valoir plus d’un million de dollars.