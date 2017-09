Les Blue Jays affronteront les Cards à Montréal en mars 2018

Les oiseaux seront à l'honneur au printemps prochain au Stade olympique puisque ce sont les Cardinals de St. Louis qui affronteront les Blue Jays de Toronto lors d’un programme de deux matchs préparatoires, le lundi 26 mars et le mardi 27 mars.

«Au-delà de l’identité de l’équipe, la bonne nouvelle c’est qu’il y aura à nouveau des matchs de baseball professionnel à Montréal au printemps», a indiqué le célèbre chroniqueur et commentateur sportif Rodger Brulotte lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI.

Pour ceux qui estiment que Montréal serait maintenant dû pour accueillir des parties de la saison régulière, Brulotte préfère voir le verre à moitié plein.

«Quand le baseball majeur sera prêt, Montréal sera prêt», a-t-il simplement noté, rappelant que le Stade olympique était récemment ouvert à l’idée d’accueillir des matchs à la suite des intempéries dans le sud des États-Unis.

«Pour le moment, je ne crains pas une baisse d’intérêt, car le projet d’un retour possible du baseball professionnel à Montréal continue d’avancer», a ajouté Brulotte.

Au printemps dernier, 95 382 spectateurs au total avaient franchi les tourniquets du Stade olympique lors des deux parties préparatoires contre les Pirates de Pittsburgh. Il y a toutefois lieu de mentionner que ces matchs avaient été présentés le vendredi et le samedi. Il s’agira d’un énorme défi d’attirer autant de partisans en début de semaine.

Cette situation est causée par le fait que les Blue Jays entameront la saison régulière le jeudi 29 mars, l’an prochain.

Souvenirs des Cards

En ce qui concerne les Cardinals, Brulotte se réjouit que ce soit à nouveau une équipe de la Nationale qui s’amène à Montréal.

«Il y a eu des luttes pour participer aux séries entre les Cardinals et les Expos, a noté le commentateur sportif. Et historiquement, on peut se rappeler que le premier match des Expos à Montréal, le 14 avril 1969, était face aux Cards. C’est le jour où un circuit de Mack Jones avait donné naissance à Jonesville au parc Jarry.»

Avant les Cardinals et les Pirates, les Red Sox de Boston (2016), les Reds de Cincinnati (2015) et les Mets de New York (2014) avaient précédemment visité le Stade olympique durant le calendrier préparatoire des Jays. Parmi ces clubs, seuls les Red Sox sont dans l’Américaine.

La vision de Manfred

En mai dernier, le commissaire du baseball majeur Rob Mandred avait pourtant estimé que la présentation de matchs de saison régulière dans de nouveaux marchés pouvait être intéressante en marge d’une possible expansion. Ce ne sera toutefois pas pour 2018, à moins d’un revirement de situation. En plus de Montréal, le commissaire envisageait un tel scénario à Mexico.

Pour le reste, Manfred conserve la même vision. Il continue de manifester son intention de faire passer un jour le nombre d'équipes dans le baseball majeur de 30 à 32. Toutefois, il a toujours mentionné que le but était d’abord de sécuriser certains marchés fragiles comme Tampa Bay et Oakland.