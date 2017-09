L'ex-prof qui a tenté de se suicider au palais de justice de Québec est décédé à l'hôpital

L’ancien professeur de chimie Nicolas Boudreau aura finalement consommé un cocktail qui aura été mortel puisqu’il est décédé à L’Hôtel-Dieu de Québec.

À LIRE AUSSI: Un ex-prof tente de se suicider devant le juge

Au cours de la dernière année, Boudreau avait laissé entendre, à certaines de ses connaissances, qu’il allait «en finir» si une peine de prison ferme lui était imposée.



«Il avait excessivement peur de la prison. Il avait peur de se faire battre. Il m’avait dit que s’il était condamné à 90 jours discontinus, ça pourrait aller, mais qu’il ne pourrait accepter la prison pour plus longtemps», a confié au Journal une connaissance qui désirait garder l’anonymat.



Moins de vingt-quatre heures après avoir ingurgité une substance encore inconnue, le Service de police de la Ville de Québec a confirmé que l’homme de 52 ans était décédé et que l’enquête était maintenant transférée au bureau du coroner qui devra faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l’homme.



Rappelons que mercredi matin, Boudreau s’est présenté seul au palais de justice pour y obtenir sa peine en lien avec des accusations de possession de pornographie juvénile portées contre lui en mars 2013.



Une fois la sentence prononcée, l’accusé a sorti un flacon de sa poche pour en ingurgiter le contenu. Une nouvelle qui a provoqué une onde de choc, entre autres chez certains jeunes qui l’ont côtoyé alors qu’il était entraîneur de soccer mineur à Sainte-Foy.



«C'était mon coach quand j'avais 11 ans. Mon père m'avait sorti de l'équipe parce qu'il se comportait bizarrement avec les joueurs. Il m'avait dit qu’un jour, on allait parler de lui dans les journaux et que ça ne serait pas pour les bonnes raisons», a expliqué Jean-Philippe Dagenais.



Jeune adolescent, ce dernier se rappelle avoir dû repousser l’agresseur.



«Je jouais pour les Caravelles à Sainte-Foy et le premier tournoi à Trois-Rivières, il était venu prendre sa douche avec les joueurs. Dans l’autobus, il voulait toujours qu’un joueur soit assis sur lui», a-t-il ajouté.



– Avec la collaboration de Jean-François Racine