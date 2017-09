Lire vite et bien

Fanny Bourel – 37e AVENUE

Pour être plus productif au travail, apprendre à lire plus rapidement et surtout plus efficacement permet de gagner un temps précieux.

Un lecteur moyen lit 300 mots par minute alors qu’un lecteur rapide en parcourt 1 500. S’entraîner à lire plus vite peut donc permettre de multiplier par cinq sa productivité de lecture. Pour y parvenir, il s’agit tout d’abord de lire davantage, car plus on lit, plus on lit vite.

Des techniques spécifiques

Des méthodes existent pour s’entraîner. Le site spreeder.com propose d’apprendre à lire plus vite en réduisant au silence cette « voix intérieure » qui récite dans notre tête les mots défilant devant nos yeux. Quand on parle, on ne peut lire qu’un mot à la fois. Mais quand notre cerveau parcourt directement les mots sans passer par la voix intérieure, il peut reconnaître plusieurs mots en même temps, ce qui accroît la vitesse de lecture.

L’autre secret pour apprendre à lire plus vite est de ne pas lire tous les mots. Il faut faire appel à la lecture globale plutôt qu’au décodage. Dès les premières lettres, le cerveau reconnaît un mot. « Lire "tech" suffit à comprendre qu’il s’agit du mot "technologie" », explique Denis Côté, orthopédagogue au Centre étudiant de soutien à la réussite de l’Université de Montréal. Il faut également concentrer sa lecture sur les noms et les verbes plutôt que sur les articles, que notre cerveau restituera automatiquement.