L’itinéraire d’un <i>roadtrip</i> parfait dans Chaudière-Appalaches cet automne

Vous avez envie de vous évader et de partir à l’aventure pas trop loin de la maison? Chaudière-Appalaches est l’une des plus belles régions à découvrir pendant la saison automnale, alors que les couleurs sont à leur apogée.

Voici donc quelques suggestions d’arrêts pour un roadtrip de trois jours (parfait pour le long week-end de l’Action de Grâce!) dans la région de Chaudière-Appalaches.

Jour 1

Café du Vire-Crêpes

Partez tôt et faites un arrêt au Café du vire-crêpes de Saint-Nicolas pour déguster un brunch confectionné avec des produits locaux, dont leurs délicieux bleuets! Situé dans une grange ancestrale rénovée, ce lieu gourmand est l’endroit de prédilection pour débuter votre périple! Un petit conseil, réservez à l’avance!

975, chemin Vire-Crêpes, Saint-Nicolas

– Ensuite, prenez la route direction Sainte-Marie-de-Beauce! –

Photo Unsplash

Pères Nature

Bien que vous risquez d’être plus que rassasié, je vous conseille de faire un arrêt aux Pères Nature, histoire de faire quelques provisions pour un pique-nique un peu plus tard en journée! Vous y trouverez tout ce qu’il faut et... plus encore!

590, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie

– Mettez ensuite le cap vers Frampton –

Miller Zoo

Le Miller Zoo est devenu au fil des années, grâce à la passion débordante des propriétaires Clifford Miller et Émilie Ferland, un refuge pour des dizaines d’espèces d’ici et d’ailleurs. Il s’agit d’un moment unique pour voir des animaux de près, en pleine nature, et même les nourrir! Des tables de pique-nique vous permettront de déguster votre festin avant ou après votre visite!

20 Route Hurley, Frampton

Frampton Brasse

À quelques pas du Miller Zoo, vous trouverez l’une des brasseries artisanales les plus appréciées et sans doute la plus populaire de la Beauce! Située sur une ferme familiale, vous pourrez déguster une belle variété de produits brassés sur place avec beaucoup de passion!

430, Rang 5 et 6 Frampton

– Direction Vallée-Jonction –

Secteur S

L’un des secrets bien gardés de Vallée-Jonction est la vue imprenable qu’offre le vieux couvent sur le village et les alentours. Complètement transformé, ce lieu abrite désormais plusieurs bureaux, espaces de coworking, salon de coiffure, suite corporative et même un restaurant, Le Secteur S. Vous pourrez prolonger l’apéro sur leur magnifique terrasse! Le menu change tous les soirs, selon les arrivages et la créativité du chef!

262, rue d'Assise, Vallée-Jonction

Photo Unsplash

– Reprenez la route vers Thetford-Mines –

Complexe hôtelier La cache du Domaine

Petit frère de La cache à Maxime, La cache du Domaine, un nouvel hôtel à Thetford-Mines est l’endroit parfait pour recharger les batteries après une journée aussi remplie! Sachez que le complexe hôtelier offre aux amateurs de sports nautiques la possibilité de faire du ski nautique et du wakeboard dans un bassin aménagé sur le site, et ce, jusqu’au 1er octobre. Il est possible aussi de réserver canots et kayaks.

755, 9e rue Sud, Thetford Mines

Jour 2

Les Crêpicuriennes

Après une bonne nuit de sommeil, je vous recommande de vous arrêter chez Les Crêpicuriennes pour des délices sucrés ou salés. Le restaurant aménagé dans une vieille maison a beaucoup de charme!

83, rue Notre Dame Est, Thetford Mines

Photo Unsplash

Parc Frontenac ou Les Trois Monts

Histoire de digérer tout ça, et aussi pour observer les magnifiques couleurs automnales, plusieurs sentiers de randonnée sont accessibles. Le parc national de Frontenac comporte plusieurs sentiers de 3 à 13 km. Il est aussi possible d’y faire du stand-up paddle dans la Baie Sauvage ou encore dans la Baie Aux Rats-Musqués. Si vous préférez la randonnée en montagne, vous pourrez explorer les 3 monts à Saint-Joseph-de-Coleraine avec son réseau de 20 km de sentiers pédestres.

599, ahemin des Roy, Sainte-Praxède

6, avenue Saint Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine

– Maintenant direction Saint-Georges-de-Beauce –

La Table du Junior

Après cette journée au grand air, vous mériterez de vous régaler à une bonne table! Celle du Junior risque de vous en mettre plein les papilles. D’ailleurs récemment, le propriétaire a pêché un énorme thon rouge en Gaspésie! Il s’agit d’une belle occasion de savourer sa prise pendant leur festival du thon rouge!

10735, 1e Avenue, Saint-Georges

Le Georgesville

Une bonne nuit de sommeil s’imposera après cette journée bien mouvementée! En séjournant au Georgesville, vous pourrez aussi profiter du spa et de la piscine de l’hôtel avant de poursuivre votre périple.

300, 118e rue, Saint-Georges

Jour 3

Le Point-Virgule

Avant de reprendre la route, profitez de votre séjour au Georgesville pour déjeuner au restaurant de l’hôtel, le Point-Virgule! Le menu déjeuner est à faire saliver!

300, 118e rue, Saint-Georges

Photo Unsplash

Le parc des Sept-Chutes

Autre incontournable en Beauce: le parc des Sept-Chutes! Plusieurs activités auront lieu sur place le 27 septembre pendant la Montée des couleurs. Vous pouvez aussi profiter des sentiers pour observer chacune des chutes dans un décor automnal coloré.

Chemin du Parc via 49e Rue Nord, Saint-Georges

– Direction Saint-Elzéar –

Verger à Ti-Paul

Qui dit automne, dit pommes et citrouilles! Vous serez servis au Verger à Ti-Paul, l’une des meilleures destinations pour l’autocueillette et la dégustation de produits locaux! En plus, vous pourrez visiter une mini-ferme et vous perdre dans le labyrinthe dans un champ de maïs!

260, rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar

– Prendre la route vers Scott –

Noah Spa

Dernière destination avant le retour à la maison, le Noah Spa! Histoire de revenir reposé et détendu, offrez-vous quelques heures de relaxation dans ce centre de santé! Vous pourrez aussi profiter de cet arrêt pour visiter le vignoble et le complexe agrotouristique adjacent de La Cache à Maxime.