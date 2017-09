L’œuvre de Charles Binamé à l’honneur

De Maurice Richard à Séraphin : un homme et son péché en passant par Eldorado, Le cœur au poing et Le piège américain, le réalisateur Charles Binamé s’est bâti depuis une trentaine d’années une ­filmographie ­singulière et variée composée tant de grandes fresques ­populaires que de drames intimistes et de films plus expérimentaux. La Cinémathèque québécoise nous propose de revisiter l’œuvre du cinéaste à l’occasion d’une rétrospective présentée jusqu’au 2 octobre.

« C’est la première rétrospective de ma carrière ! » s’exclame d’entrée de jeu Charles Binamé, rencontré en début de semaine sur la terrasse de la ­Cinémathèque québécoise.

La proposition est venue de ­Marcel Jean, directeur général de la ­Cinémathèque québécoise. Celui-ci a contacté le cinéaste il y a deux ans pour lui faire part de son désir d’organiser une rétrospective de son œuvre.

Pas de différence entre ses films Photo d'archives

« J’ai aimé l’idée et j’ai embarqué tout de suite, révèle Binamé. Pour moi, une rétrospective, c’est un peu comme un bilan et une façon de contempler son œuvre passée avant d’entreprendre son œuvre future. Je veux donc être ­présent à toutes les projections parce que ça va me donner l’occasion de ­revoir certains films que je n’ai pas vus depuis longtemps. Je pense ­notamment à Maïa Fauve (1980) et Juste pour ­partir le monde (1974), que je n’ai pas vus depuis une bonne trentaine ­d’années, mais ­aussi au Piège ­américain (2008) que je suis curieux de revoir avec un peu de recul. »

Jusqu’au 2 octobre, la plupart des films importants de l’œuvre de ­Binamé seront donc projetés à la ­Cinémathèque, en présence du cinéaste et d’autres invités spéciaux. Le public pourra donc revoir sur grand écran ses grands films populaires, ses drames plus intimistes, ses documentaires et certains films qu’il a tournés pour la télévision.

« Les gens aiment faire des ­catégories, mais personnellement, je ne fais pas de différence entre ces films, souligne ­Binamé. Mon approche est toujours la même. Je cherche toujours à ­aller ­chercher une vérité qui n’est pas ­nécessairement évidente.

« Séraphin, par exemple, a beau être un film populaire, mais quand tu ­travailles sur ce genre de film, tu sais que tu vas toucher à l’œuvre la plus connue au Québec. L’enjeu est beaucoup plus grand que faire un film populaire. Il faut réussir à faire un film qui va dire autre chose que tout ce qui a été dit. Et c’est ça qui m’intéressait. »

L’âge d’or du cinéma québécois Photo courtoisie

En réalisant des films comme ­Séraphin et Maurice Richard, Charles Binamé a été au cœur d’une période, au début et au milieu des années 2000, où le cinéma québécois était plus populaire que jamais et établissait de nouveaux records au box-office.

Le cinéaste, qui signera une mise en scène de Carmen à l’Opéra de Montréal en 2019, jure toutefois qu’il n’a jamais travaillé en fonction des résultats au box-office :

« Le box-office, c’est curieux, ­observe-t-il. Bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu et on veut que nos films soient vus. Ce n’est pas désagréable de savoir que son film a été un des plus vus ou un de ceux qui ont attiré le plus de gens dans les salles. C’est comme un prix. Mais ce n’est pas un moteur pour moi. Photo courtoisie

Si tu essaies de t’accorder aux goûts du jour, tu pars très mal en création. La ­création, c’est plutôt de prendre des risques pour faire des choses qui ­t’appartiennent. Et dans ces risques-là, il y a peut-être un grand succès ou un échec au bout de la ligne. Mais tu ne peux pas aborder une œuvre en ­cherchant le succès à tout prix. Je me méfie donc du succès. Je me réjouis plus du public qui a trouvé son film. »