Metroid: Samus Returns, un jeu mauditement bon

Est-ce que quelqu’un a vraiment demandé un remake de Metroid II: Return of Samus? Si je me fie à la réaction générale suite au dévoilement du projet, je dirais que non.

On ne voulait peut-être pas nécessairement Metroid: Samus Returns sur la 3DS, mais on l’a, et c’est tant mieux. Parce que le jeu est, et je n’exagère pas, mauditement bon.

J’écris cette critique d’une optique un peu différente que plusieurs autres chroniqueurs: je n’ai pas vraiment embarqué dans la franchise Metroid auparavant. J’ai toujours respecté Samus la badass, mais j’ai utilisé mon budget gaming ailleurs, c’est tout.

Mon introduction au monde de Metroid a été plutôt parfaite. J’ai quand même joué à plusieurs trucs sur la 3DS auparavant et je crois qu’on a ici le plus grand exploit visuel de cette petite machine. Mais aussi, on a du maudit bon gameplay.

Le jeu

L’histoire est plutôt modeste, ici: la Fédération Galactique envoie Samus Aran, une chasseuse de prime (vous!), sur une planète avec pour but de tuer tous les Metroids. C’est pas mal ça.

Après une (belle) cutscene sur l’histoire, on ne vous dérange plus jamais avec du dialogue lourd, long et inutile. Les seules fois où vous êtes confrontés à de l’écriture, c’est lorsque vous obtenez une nouvelle capacité, ou, par exemple, arme.

Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas toujours envie de jouer à un jeu bourré de dialogue, qui me demande une concentration que je n’ai tout simplement pas après une grosse journée au boulot.

Mécaniques du jeu

Metroid: Samus Returns est un jeu d’action-aventure à défilement latéral où vous pouvez facilement retourner sur vos pas.

Vous allez vous retrouver dans un véritable labyrinthe rempli d’aliens et votre gameplay sera très axé sur l’exploration. Vos armes et capacités seront améliorées au long du jeu et les méchants, eux, deviendront de plus en plus adaptés à votre évolution.

Justement, le combat contre les ennemis est vraiment chouette. Samus peut riposter lorsqu’un ennemi se dirige vers elle, lui permettant de lancer un coup critique. Vous pouvez viser librement avec votre arme sans être limité par les angles; une option qui sera également utile pour casser des blocs sur votre chemin.

C’est quand on fait face aux miniboss un peu plus tard dans le jeu que ça devient un peu compliqué. Samus a tellement d’options d’armes et de configurations spéciales que vous allez devoir gérer plusieurs boutons et agir très rapidement. J’ai même laissé tomber la stratégie à quelques reprises et j’ai tout simplement fait un peu de button-mashing pour m’en sortir. Panique totale.

Une belle découverte pour une n00b de Metroid

Je ne vais pas donner une note au jeu parce qu’il me reste encore des endroits à découvrir.

Je peux vous dire, cependant, que j’ai adoré Metroid: Samus Returns et que j’ai hâte de le terminer. Pour une n00b de Metroid, c’est le jeu parfait. Je le suggère fortement!