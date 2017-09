Mettez vos neurones au repos !

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Quand on a la tête trop pleine, quand on n’est plus fonctionnel, c’est scientifiquement prouvé : on a besoin d’une pause mentale pour littéralement recharger ses batteries cérébrales. Comment faire ?

Rêvasser

Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont montré, dans l’étude « Rest is not idleness », que rêvasser est essentiel pour bien apprendre, résoudre des problèmes et se fixer des objectifs. C’est d’ailleurs souvent quand on prend sa douche, et non quand on reste assis à son bureau, que les meilleures idées surgissent !

S’accorder des pauses nature

Passer du temps dehors est une bonne façon de lutter contre la fatigue mentale. Marc Berman, psychologue à l’Université de Caroline du Sud, a constaté lors de ses recherches que l’agitation de la ville met notre attention à l’épreuve, alors qu’un environnement naturel la régénère. Alors, faites des pauses dans la journée pour aller marcher dans un parc ou au bord de l’eau pour retrouver de l’efficacité au travail.

Faire des siestes de 10 minutes

Les siestes permettent d’aiguiser la concentration et d’améliorer la performance. Des chercheurs de l’université Flinders, en Australie, ont comparé les effets de siestes de différentes durées. Si une sieste de 5 minutes est trop courte pour obtenir un meilleur niveau de vigilance, une sieste de 10 minutes, en revanche, est idéale pour voir ses performances s’améliorer sans le réveil difficile que provoque un roupillon prolongé.

Prendre des jours de congé

Une étude hollandaise, réalisée en 1996, a montré que les bienfaits des vacances d’une durée de 7 à 9 jours se dissipaient aussi vite que ceux des vacances de 4 ou 5 jours. La conclusion est claire : plutôt que de prendre tous vos congés d’un coup, éparpillez-les au cours de l’année. De longs week-ends fréquents seront plus bénéfiques que de longues vacances une ou deux fois par année.