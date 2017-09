Nous avons mis la main sur le scénario du premier épisode des nouveaux Passe-Partout

INT. CUISINE PERLINE - JOUR

Cannelle et Pruneau, maintenant adolescents, font leurs devoirs à la table de la cuisine.

Perline fait irruption.

Hey come on, c’était notre gardienne!

INTERMÈDE Musique psychotronique avec enfants qui jouent au Ipad dans un salon avec vitre qui donne sur un parc vide.

INT. PIÈCE BLANCHE ANGOISSANTE - DEVINEZ QUEL OBJET AWKWARD SE CACHE DANS LE CUBICULE DE PASSE-CARREAU

Passe-Carreau se tient derrière son cubicule avec un air semi- aguichant de fille qui fait semblant qu’elle ne sait pas qu’elle est chix en portant constamment des vêtements moulant. L’objet est une diva cup.

Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir là-dedans? Je vais essayer de le trouver. Passe-Partout m’a dit que c’était une affaire dont on se servait une fois par mois et qui ressemblait à un petit réceptacle en forme de cloche. Passe-Montagne, en bon mononcle malgré le port du noeud papillon, m’a dit que c’était un objet dégueulasse. Bon, je commence. Est-ce qu’on trouve ça dans toutes les maisons?

PASSE-CARREAU (CONT’D)

Non? Est-ce que c’est un objet qu’on doit s’insérer dans les parties personnelles avec les doigts quand on est menstrue et qui nous protège des chocs toxiques en plus de nous donner bonne conscience même si on achète tout notre linge au H&M même s’il est fabriqué par des enfants esclaves pis qu’on a un iPhone?

PASSE-CARREAU (CONT’D)

Oui?