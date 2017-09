Payée par la Ville: une publicité controversée à Brossard

BROSSARD – Controverse à Brossard, en Montérégie, autour d'une publicité qui dénonce les nombreux imprévus survenus sur le chantier de rénovation du revêtement de l'hôtel de ville.

La pleine page de publicité dans le journal «Brossard Éclair», publiée mercredi, est intitulée «Travaux à l'hôtel de ville de Brossard: Ras-le-bol généralisé!»

Ensuite, on peut lire: «Vous en avez assez des travaux qui s'éternisent à l'hôtel de ville? Et bien nous aussi! Tout comme les citoyens, la Ville de Brossard, ses élus et ses employés sont bien fatigués de ce chantier qui se prolonge depuis trop longtemps. Cette situation, hors de l'ordinaire et déplorable, découle des nombreux imprévus souvent majeurs qui sont survenus en cours de chantier. Heureusement, la Ville se fait un point d'honneur de s'assurer du respect du budget initialement prévu pour la réalisation de ces travaux. De plus, des pénalités sont imposées pour le non-respect des échéances et les cas de défauts de certains intervenants impliqués, tel que le contrat le prévoit.»

La candidate à la mairie et adversaire politique du maire Paul Leduc, Doreen Assaad, ne s'est pas gênée pour affirmer que cette publicité avait une saveur électoraliste, surtout qu'elle a été publiée trois jours avant le déclenchement officiel de la campagne électorale municipale.

En réaction, Alain Gauthier, directeur des communications de la Ville, a indiqué que le maire Leduc n'avait rien à voir avec cette publicité.

«La Ville a pris l'initiative de produire cette publicité à la suite de très nombreux commentaires, questionnements et préoccupations qu'elle a reçus des citoyens au cours des dernières semaines, que ce soit par le biais de Services Brossard, sur nos différentes plateformes électroniques ou directement aux employés de l'hôtel de ville. La publicité élaborée par la Ville visait à informer la population de Brossard de la situation.»

Qui a autorisé cette publicité? La Ville répond que c'est le résultat d'un travail collectif de plusieurs directions de la Ville de Brossard et que le coût de la publicité est de 940 $.

Le maire Paul Leduc n'a pas répondu aux questions de TVA Nouvelles.