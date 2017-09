Première sortie de couple officielle

Depuis quelques semaines, Philippe Fehmiu partage sa vie avec Pénélope McQuade. Ils ont d’ailleurs posé ensemble au gala des Prix Gémeaux dimanche dernier. « C’est au Festival d’été de Québec que ç’a cliqué fort », a-t-il révélé lors du lancement de la nouvelle collection de sous-vêtements de marque Everyday Sunday par Francisco Randez au bar Mayfair mercredi soir.

«Pénélope est une femme qui est achevée et réfléchie. C’est une femme qui a une force intérieure qui est très impressionnante. C’est une magnifique communicatrice. C’est une femme bienveillante. Lorsqu’on fait partie de son entourage, on se sent bien, parce qu’elle pense à tout le monde, elle s’occupe de tout le monde», confie-t-il.