Québec n’a plus rien à prouver à la Ligue nationale

Promotion

Québecor veut aller chercher son public encore plus loin. Si le premier geste de Martin Tremblay à son arrivée à la tête du Groupe sports et divertissement a été de réorganiser la haute direction, par souci d’efficacité et d’économie, dit-il, l’entreprise compte aussi réinvestir. « Ça prend plus de shows, plus de monde, et une bonne réputation dans l’industrie. Il y a plein d’acquis là-dedans, mais on n’est pas encore à rentabiliser », affirme-t-il. On mettra notamment plus d’efforts dans la promotion auprès des amateurs de spectacles des régions limitrophes, comme la Beauce, le Saguenay, la Mauricie et le Centre-du-Québec, mais aussi plus loin encore, comme dans les Maritimes et dans l’État du Maine. On sera aussi plus présent dans les conventions aux États-Unis et auprès des gestionnaires de tournée, afin de se faire connaître davantage.