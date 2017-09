Une campagne de publicité contre la radicalisation

Des jeunes de 14 à 26 ans ont eux-mêmes créé une campagne de prévention de la radicalisation qui sera lancée massivement dans presque toutes les écoles secondaires et les cégeps du Québec.

« On était bien encadré, mais c’est vraiment notre bébé », dit Gabriel Lafontaine Chicha, 23 ans, un des stagiaires qui a conçu la campagne qui sera lancée aujourd’hui.

Intitulée « Et si j’avais tort ? » et visant les 13 à 35 ans, il s’agit de la première campagne du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), qui a été réalisée avec un budget de 120 000 $.

Sur les 17 stagiaires qui y ont travaillé, six ont eux-mêmes déjà été radicalisés avant d’être pris en charge par le centre (voir autre texte).

« Le centre s’est donc demandé : qu’est-ce qui aurait capté leur attention ? », explique le directeur Herman Deparice-Okomba.

Des affiches seront installées notamment dans le métro de Montréal, des dépliants distribués dans 542 écoles secondaires et 62 cégeps. « On s’est assuré qu’au Québec, personne n’échappe [à la campagne] », dit-il.

Les affiches, qu’a pu obtenir Le Journal, n’abordent pas de front les thèmes du djihad ou de l’extrême droite, mais cherchent plutôt à susciter le questionnement sur certaines phrases qu’ont tendance à se répéter les personnes radicalisées, comme « je n’ai pas ma place ici » ou « nous contre eux ».

Photo Dominique Scali

« Et si j’avais tort »

Par exemple, l’une des affiches montre en grosses lettres la phrase « Ils sont tous pareils » et en dessous, la question : « Et si j’avais tort ? ». Les responsables du centre espèrent notamment que des jeunes à risque entreront en contact avec eux ou oseront parler de leurs convictions à des proches.

« On veut les amener à penser par eux-mêmes, plutôt que de dire ‘‘ fais pas ci ou fais pas ça ’’ », explique Myriam El-Euchi, 20 ans.

« Les campagnes de prévention qui ont été lancées dans d’autres pays ne marchent pas parce qu’elles sont trop moralisantes. Elles disent aux gens quoi penser, par exemple en disant que le djihad est mauvais. Mais les jeunes n’ont pas envie de se faire dire quoi faire », assure M. Deparice-Okomba.

L’erreur est humaine

Leur campagne cherche plutôt à éveiller l’esprit critique de l’ensemble de la société, tout en démontrant que l’erreur est humaine. Une trentaine de vidéos seront ainsi mises en ligne avec des témoignages de jeunes qui racontent un moment de leur vie où ils ont eu tort sur une panoplie de sujets.

« J’ai eu tort parce que j’ai cru que tous les Blancs étaient racistes. Maintenant, je ne crois plus ça parce que j’en ai côtoyé plusieurs », avoue une étudiante dans une vidéo.

Un autre jeune témoigne avoir eu tort de déménager de chez ses parents trop tôt, alors qu’il n’était pas prêt.

Un guide pédagogique sera également remis dans ces établissements scolaires pour les enseignants qui souhaitent organiser des activités de prévention en classe.

Une des activités suggérées consiste à faire vivre une expérience d’exclusion grâce à un jeu de cartes, pour ensuite en discuter en groupe.

Déradicalisés, ils font de la prévention

Des jeunes déradicalisés verront bientôt la campagne qu’ils ont créée affichée dans le métro de Montréal, un exemple qui montre l’importance de la prévention, selon le directeur du Centre de prévention de la radicalisation (CPRMV).

Parmi les 17 stagiaires du projet, huit n’avaient aucun lien avec le CPRMV et ont été recrutés comme dans n’importe quel autre stage d’été. Certains sont étudiants en sciences politiques à l’université, entre autres.

Mais pour neuf des stagiaires, la question de la radicalisation les a touchés personnellement. Six ont déjà cru qu’ils n’avaient pas leur place dans la société et avaient déjà été pris en charge par le centre, et trois ont un frère ou une sœur qui l’a été.

Inspiration

C’est le cas de Myriam El-Euchi, 20 ans. Avant de commencer le stage, savait-elle quel genre de campagne aurait pu fonctionner pour le membre de sa famille qui a été endoctriné ?

« Bizarrement, non », avoue-t-elle. Car les personnes radicalisées ne vont pas toujours partager ce qui se passe dans leur tête avec leur famille, explique-t-elle.

Reste que pour monter la campagne, ils se sont bel et bien inspirés du vécu des participants qui ont déjà été radicalisés, tout en se basant sur la recherche scientifique, relatent les stagiaires.

« C’est une fierté pour ces jeunes qui étaient en rupture avec la société. Et ça montre leur engagement. C’est maintenant une manière pour eux de redonner à la société », dit le directeur du centre Herman Deparice-Okomba.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le CPRMV amène des jeunes qu’il a pris en charge à créer quelque chose. Une bande-dessinée a été publiée à l’automne 2016. Intitulée Radicalishow, les jeunes y racontent leur histoire, mais transposée dans un univers de science-fiction.

Confiance

L’expérience a été d’autant plus bénéfique que les stagiaires ont l’impression qu’on leur a réellement fait confiance. Certains ont par exemple dû eux-mêmes négocier le coût de l’affichage dans le métro. L’une a été appelée à la dernière minute pour présenter le projet devant les représentants d’un corps policier.

« Je pense que je vais être comme une enfant [quand la campagne sera lancée] », se réjouit Nour Halaimia, 21 ans.

« Je vais texter tous mes amis : prenez des photos [dans le métro] ».