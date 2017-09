Vers du pot à «7 ou 8 dollars» le gramme

Le gouvernement du Québec a pour objectif d’offrir des prix «concurrentiels» à ceux du marché noir du cannabis, estimés à «7 ou 8 dollars le gramme», a indiqué Lucie Charlebois.



«On veut contrer, enrayer au maximum le marché noir. Si nos prix ne sont pas concurrentiels avec le marché noir, bien on va être dans le trouble», a dit la ministre déléguée à la Santé publique jeudi lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.



«J’ai entendu des choses. On était en consultation quand même longtemps. Ça dépend des régions. J’ai entendu du 7-8 dollars le gramme. Je vous répète ce que j’ai entendu. Il va falloir tout valider ça», a ajouté Mme Charlebois. Québec devra offrir des prix pour «à la limite être concurrentiel».



Rappelons que le gouvernement de l’Ontario envisage de fixer le prix du gramme de cannabis autour de 10 $ lorsque la vente de la drogue sera légalisée l’été prochain par le fédéral. Selon ce qu’a rapporté le Toronto Star, le ministre des Finances de l’Ontario, Charles Sousa, a laissé entendre qu’un prix de vente de 10 $ le gramme est présentement à l’étude.



Mme Charlebois, dont la circonscription de Soulanges est limitrophe de l’Ontario, sait très bien qu’il sera facile pour les jeunes de traverser la frontière pour se procurer de la drogue si les prix du Québec sont plus élevés que l’Ontario. «Il est clair qu’il y a des choses que l’on doit prendre en considération: notamment la cohérence avec l’Ontario [...] Alors comment faire pour contrer le marché noir, c’est là qu’on doit travailler», a-t-elle soutenu.



Cette cohérence avec l’Ontario influencera aussi sa décision pour l’âge limite permettant l’achat et la consommation de cannabis récréatif. «On va tenir compte de ce qui se passe en Ontario», qui a choisi de fixer cet âge à 19 ans, a indiqué Mme Charlebois.