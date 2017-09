[VIDÉO] Les Foo Fighters chantent leurs plus grands succès dans le Carpool Karaoke

Les membres des Foo Fighters ont participé tout récemment au très populaire Carpool Karaoke de l’animateur anglais James Corden.

Interprétant leurs plus gros succès comme All My Life, Learn To Fly et Best Of You, le groupe en a également profité pour chanter leur plus récent morceau, The Sky Is a Neighborhood.

James Corden a fait du karaoké en voiture sa marque de commerce, lui qui a déjà chanté dans son véhicule en compagnie d’Ed Sheeran, Adèle, Bruno Mars, les Red Hot Chili Peppers et plusieurs autres.

The Late Late Show With James Corden est présenté tous les soirs de la semaine à 00h40 à la chaîne CBS.