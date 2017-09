Visite de Kathleen Wynne: Couillard invité à imiter l’Ontario

La présence de Kathleen Wynne au Salon bleu jeudi a été l’occasion pour les partis d’opposition d’inviter le premier ministre Philippe Couillard à s’inspirer de l’Ontario.

Photo Simon Clark

C’était la première fois dans l’histoire du Québec qu’un premier ministre d’une autre province prenait la parole devant l’Assemblée nationale.

Photo Simon Clark

La première ministre ontarienne en a profité pour vanter l’amitié entre les deux provinces, mais aussi entre les deux leaders. «J’ai trouvé en votre premier ministre un partenaire», a affirmé Kathleen Wynne.

Mais la première ministre en a aussi profité pour faire valoir quelques mesures progressistes de son gouvernement, dont l’instauration d’un salaire minimum à 15$ de l’heure et la création d’un «un projet pilote portant sur le revenu de base».



«Cet automne, pour la première fois, 210 000 étudiants ontariens ont été exonérés de frais de scolarité, a-t-elle ajouté. Certains étudiants originaires de familles de classe moyenne obtiendront leur diplôme avec un niveau d’endettement bien inférieur — et bénéficieront d’un meilleur départ dans leur vie d’adulte.»

Photo Simon Clark

Le modèle ontarien

Prenant la parole à tour de rôle, les leaders des partis d’opposition ont eux aussi vanté les politiques ontariennes, en présence du premier ministre Couillard.

Photo Simon Clark

«En santé, vous permettez à vos infirmières, à vos pharmaciens et à d'autres professionnels de poser, de façon autonome, beaucoup plus d'actes cliniques, a fait valoir le chef du PQ, Jean-François Lisée. J'essaie de convaincre notre premier ministre que vous avez la bonne approche.»

«Vous avez même eu le courage non seulement de limiter la rémunération des médecins, mais de la réduire en plus», a-t-il ajouté, en écho à sa volonté de geler la rémunération de ceux-ci.



De son côté, le chef de la CAQ, François Legault, a rappelé qu’il prend l’Ontario en exemple depuis plusieurs années. «En matière d'économie, votre province est pour moi une source d'inspiration, a-t-il déclaré. C'est même une des raisons pourquoi j'ai fondé la CAQ, il y a bientôt six ans, pour éliminer l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario.»



Le chef caquiste en a aussi profité pour rappeler son intention d’exporter plus d’électricité dans le cadre d’un projet qu’il a surnommé la «baie James du XXI siècle». «La CAQ propose de créer avec l'Ontario un partenariat qui ferait de nous les leaders en Amérique du Nord pour l'énergie propre», a dit François Legault.



Finalement, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a louangé la décision de l’Ontario de faire passer le salaire minimum à 15$ de l’heure. «L'économie de notre voisin va en bénéficier tout comme les travailleurs, les travailleuses de cette province, c'est-à-dire les vrais créateurs et créatrices de richesse, estime-t-elle. Cette mesure-phare, pour améliorer les conditions de vie des gens les moins fortunés, devrait nous faire réfléchir.»



Affirmation du Québec

Dernier à prendre la parole, le premier ministre Couillard a longuement vanté les vertus de la collaboration entre les deux provinces, en plus de rappeler leur poids économique combiné. «Ensemble, nous contribuons à 60 % du PIB canadien et nous comptons pour plus de 75 % de la production manufacturière du pays», a-t-il souligné.

Photo Simon Clark

Philippe Couillard en a aussi profité pour faire valoir sa politique d’affirmation du Québec. «Nous avons fait des gains, une jurisprudence qui reconnaît notre caractère distinct, un accord historique sur l'immigration, la reconnaissance de notre nation par la Chambre des communes, a-t-il rappelé. Mais les demandes traditionnelles du Québec demeure, encore aujourd'hui, toujours d'actualité.»

Les gouvernement Couillard et Wynne tiendront demain un conseil des ministres conjoint, signe de leur volonté d’une collaboration plus étroite entre les deux provinces.