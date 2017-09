10 choses à savoir sur le fentanyl

Il a fait des milliers de morts et se retrouve inlassablement aux nouvelles chaque semaine, mais que sait-on au juste du fentanyl? Des versions illicites de cette drogue de prescription, en provenance de l’Asie, se vendent maintenant dans la rue au même titre que l’héroïne, le crack ou les amphétamines. Si plusieurs provinces sont déjà gravement touchées au Canada, la crise commence à frapper le Québec.

Voici donc 10 choses à savoir sur ce fléau mortel:

1– Le fentanyl est un opioïde prescrit en tant qu’analgésique pour traiter la douleur chronique. Il est difficile à détecter puisqu’il est inodore et sans goût. Il se décline en diverses formes: poudre, pilules, liquide ou buvards.

AFP

2– Le fentanyl est 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Quatre grains de sel de fentanyl pur, soit deux milligrammes, peuvent suffire à tuer un adulte moyen, selon la Gendarmerie royale du Canada.

3– Un accro au fentanyl peut en consommer chaque jour jusqu’à 15 comprimés. L'Association canadienne des chefs de police estimait en 2016 qu'un comprimé à Calgary coûte 20 $ sur le marché noir.

Photo supplied/ALERT

4– Les «street names» du fentanyl et de l’héroïne coupée au fentanyl sont: Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder 8, TNT et Tango and Cash.

5– Le nombre de décès liés à la consommation d’opioïdes, dont le fentanyl, a plus que doublé de janvier à mars 2017 par rapport à la même période en 2016, selon le Gouvernement du Canada.

6– La Colombie-Britannique demeure la province la plus affectée par l’abus de fentanyl. De janvier à juillet 2017, la substance a été détectée chez 706 des 876 personnes décédées (81 %) d’une surdose de drogue de toutes sortes, d’après un rapport du coroner de la province. Durant la même période en 2016, 291 personnes sont décédées après avoir consommé volontairement ou non du fentanyl.

AFP

7– Depuis le 1er août 2017, 12 personnes ont succombé à une intoxication probable au fentanyl et au moins 24 surdoses sont survenues dans la région de Montréal, selon des données du Bureau du coroner du Québec.

8– Un consommateur de drogues à Montréal sur cinq a été exposé au fentanyl, parfois même à son insu, révèlent des tests d’urine analysés par le Centre de toxicologie du Québec. À Vancouver, ce taux grimpe en flèche alors que des tests ont permis de constater que 80 % des consommateurs de drogues avaient été exposés au fentanyl.

9– Le gouvernement de Philippe Couillard a indiqué le 13 septembre qu’il rendra le naloxone, un antidote utilisé depuis très longtemps contre les surdoses d’opioïde, dont le fentanyl, gratuit pour tous les citoyens afin de lutter contre les ravages causés actuellement par cette drogue au Québec.

AFP

10– Le gouvernement canadien a annoncé le 14 septembre un investissement de 7,5 millions de dollars destiné à la recherche sur la prévention des surdoses d’opioïdes et le traitement de la dépendance à ces substances.