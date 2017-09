ROBITAILLE, Germain



À Laval, le 19 septembre 2017, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Germain Robitaille, époux de Mme Louise Ouimet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Marlène), Sylvie et Linda (Guy), ses petits-enfants Jérôme (Annie), Catherine et Maxime, son frère, ses soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Vincent-de-Paul, située au 5443, boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8, le vendredi 29 septembre 2017 dès 9h30, suivi du service religieux à 11h.