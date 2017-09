TRAHAN, Pauline

(née Duquette)



De Sainte-Thérèse, le 19 septembre 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme Pauline Duquette, épouse de feu Marcel Trahan.Elle laisse dans le deuil son frère Émile, sa soeur Annette, ses belles-soeurs Marie-Jeanne et Lucienne, son beau-frère Jacques (Jacqueline), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 26 septembre dès 13h directement à l’église Sainte-Thérèse d’Avila, suivi des funérailles à 14h et de l’inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison du Mitan.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934