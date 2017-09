5 coiffures de l’automne que seuls les gars audacieux porteront

De la coupe bol jusqu’aux cheveux hyper longs, les gars n’ont qu’à bien se tenir cette saison, puisque les coiffures tendance sont à la fois edgy, sexy et virile. En voici 5 qui ne laisseront personne indifférent.

1- Crinière lissée vers l’arrière version Mad Men

Une publication partagée par Justin Timberlake (@justintimberlake) le 26 Janv. 2017 à 9h08 PST

On s’inspire de cette série culte pour avoir un look preppy à souhait. Après avoir appliqué beaucoup de gel sur les cheveux, on les peigne vers l’arrière et on s’assure que le fini soit léché.

2- Cheveux ultra-longs tout droit des années 70

Une publication partagée par JARED LETO (@jaredleto) le 15 Nov. 2016 à 6h05 PST

L’époque Woodstock refait surface du côté de la chevelure masculine: barbe épaisse et cheveux longs sont au rendez-vous. Il n’est jamais trop tard pour embraser notre côté hippie!

Également, la raie au milieu est plus tendance que jamais.

3- Cheveux rasés

Une publication partagée par Zayn Malik (@zayn) le 6 Sept. 2017 à 21h20 PDT

Pour le bad boy assumé et edgy, le crâne rasé de style militaire est sans aucun doute la coiffure toute indiquée.

4- La coupe bol

Une publication partagée par b e w a r e (@itsboyinterrupted) le 7 Sept. 2017 à 10h45 PDT

Après l’avoir admirée sur Nick Carter et Leonardo DiCaprio dans les années 1990, la coupe champignon fait son grand retour pour le meilleur et pour le pire.

Pour plus de fantaisie, le gris est la couleur de cheveux tendance de l’automne pour les gars. L'oserez-vous?

5- Les cheveux mi-longs

Une publication partagée par Kit Harington (@kitharingtonig) le 6 Sept. 2017 à 7h15 PDT

Cette coiffure est probablement LA plus sexy de la saison: chevelure ébouriffée tirée vers l’arrière.