5 milliardaires qui ont des autos très ordinaires

Il arrive qu’on s’imagine gagner à la loterie et rêver à ce qu’on s’achèterait comme voiture. C’est bien normal. Mais pourtant, certains milliardaires connus ont des voitures absolument banales. Et CNBC en a fait le décompte.

Alice Walton Ford / Montage Charles-André Leroux

Fille du fondateur de Walmart, Alice Walton suit les traces de son père Sam qui se déplaçait candidement au volant d’un Ford F-150 1979. Elle conduit le même modèle, mais un brin plus récent. Il s’agit d’un modèle produit en 2006.

Ingvar Kamprad Volvo / Montage Charles-André Leroux

Fondateur de la chaîne de magasins Ikea, Ingvar Kamprad a encouragé sa patrie lorsqu’est venu le temps d’acquérir sa voiture. Il s’est récemment départi de sa vieille Volvo 240 alors qu’un proche lui a dit qu’elle commençait à être moins sécuritaire qu’elle l’a déjà été. De par sa simplicité et son efficacité, la 240 incarne les principes de Ikea.

Mark Zuckerberg Acura / Montage Charles-André Leroux

Certes, la Acura TSX est plus luxueuse et prestigieuse que les véhicules de la marque Honda. Or, on s’entend que le PDG du réseau social le plus important de la planète pourrait se payer tous les véhicules qu’il désire. En entrevue pour CNBC, il avait confié qu’il appréciait sa TSX pour sa sécurité, son confort et sa discrétion.

Steve Ballmer Ford / Montage Charles-André Leroux

L’ancien PDG de Microsoft a toujours eu un penchant pour les véhicules de la marque Ford puisque son père était gestionnaire pour ce géant américain. Étant donné que Microsoft avait conçu le système d’infodivertissement Sync utilisé dans les véhicules Ford, il devait prêcher par l’exemple et rouler avec une Fusion hybride.

Warren Buffet Cadillac / Montage Charles-André Leroux

Warren Buffet vit de manière frugale compte tenu de son impressionnante fortune personnelle. Après avoir roulé au volant d’une Cadillac DTS pendant de longues années, sa fille l’a convaincu de se moderniser un peu. En 2014, son choix s’est arrêté sur une autre Cadillac, cette fois, un XTS. Il avait souligné au magazine Forbes qu’il ne sentait pas le besoin de changer de voiture à chaque année étant donné qu’il ne parcourt que 5600 kilomètres annuellement en moyenne avec son véhicule personnel.