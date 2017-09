LAFOND, Maxime



À Lavaltrie, le 20 septembre 2017, à l'âge de 27 ans, est décédé paisiblement, entouré des siens, Maxime Lafond, fils de Luc Lafond et de Danielle Dugas.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Roxanne (Dave), ses deux filleuls adorés Charles-Antoine et Ludovic, sa mamie Jeannine, une personne importante Anne-Marie, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses chums, sa famille ALMAC, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 24 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h au:1220, NOTRE-DAMELAVALTRIE450-586-1116 www.guilbault.infoet le lundi 25 septembre ouverture du salon à 9h.Les funérailles seront célébrées lundi à 11h en l'église de Lavaltrie et de là au cimetière du même endroit pour l'inhumation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Néz pour vivre.www.nezpourvivre.com