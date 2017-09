Ancré dans le milieu

Pour son premier blitz d’entrevues comme patron du Centre Vidéotron, Martin Tremblay tenait à marquer le fait qu’il opérera à partir de Québec, où sa famille et lui viendront s’établir, détail qui fera taire certaines critiques et permettra plus d’efficacité.

M. Tremblay, originaire du Saguenay et qui a déjà vécu à Québec, a parlé de dialogue qu’il souhaite initier avec les médias et les gens de la Capitale. « C’est important d’être dans la communauté, et quand tu y es, tu vois le goût des gens, tu bâtis ton réseau, tu apprends plein de choses, et je pense que ça va me permettre d’être plus efficace dans la gestion du Centre Vidéotron », a-t-il décliné. Sa conjointe et lui magasinent une maison, et regardent pour inscrire leurs trois enfants, qui sont toujours à Montréal, dans des écoles de Québec l’an prochain.