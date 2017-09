Congé de maternité tardif

Après les tournages de la série Lâcher prise et les représentations de la pièce de théâtre Des Arbres, cet automne, la comédienne Sophie Cadieux s’envolera vers l’Asie avec son conjoint Mani Soleymanlou et Oscar, leur bambin de deux ans.

« J’ai l’impression que je commence à savourer mon été. Bientôt, on partira en voyage, en famille, durant trois mois en Asie. Ça sera le temps de décrocher. Je dis que c’est mon congé de maternité que je n’ai jamais eu ! » annonce la comédienne.

« On passera un mois au Japon, puis la Thaïlande, et pour le reste, on ne sait pas encore ! Je sais juste qu’on reviendra de Singapour. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à notre fils », ajoute-t-elle, rencontrée à la première du film Les Rois Mongols, au Théâtre Maisonneuve, mardi dernier.