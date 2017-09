Tout le monde connaît Christian Bégin, homme du petit et grand écran, des planches aussi, de la cuisine comme du théâtre... Ce curieux homme touche-à-tout est un amoureux de la vie et des bonnes et belles choses. Animateur heureux de l’émission Curieux Bégin et aussi comblé à l’animation de l’émission Y’a du monde à messe toujours à Télé Québec. Christian crève l’écran comme comédien dans le film Le problème d’infiltration, un rôle marquant pour lui, qui fera date. Pour les Journées de la culture, il vous invite à envoyer vos meilleures recettes de famille à l’adresse lesrecettesdefamille.ca jusqu’au 15 décembre prochain. Voilà une belle occasion pour tous de partager notre patrimoine culinaire.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi. Photo Chantal Poirier Pas loin de chez moi, à Kamouraska, il y a une boutique d’accessoires de cuisine en bois. Un truc de fou que j’aime profondément. Ça s’appelle Le temps des cigales. Des accessoires à la pelle, les planches sont incroyables, les bols... mais aussi des armoires de cuisine. Bref, j’ai une spatule en bois qui ne me quitte pas, comme un ami que j’emmène partout.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Je prends un soin jaloux de mes couteaux, c’est un des biens les plus précieux que j’ai dans ma cuisine. Je sais que c’est aussi un objet très important pour les cuisiniers, alors, je suis méticuleux avec eux pour les garder longtemps. J’ai aussi un vrai de vrai presse-citron que j’ai acheté il y a longtemps dans une vente de garage, je pense. Tellement efficace, ça ne se fait plus ce genre d’objet, une antiquité pratique.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

Plus de pression. J’avais tendance, avant, à vouloir impressionner la galerie, à faire de l’esbroufe et je passais la soirée dans la cuisine. Bref, plus de plaisir avec mes invités. Maintenant, j’invite surtout l’automne et l’hiver et je fais un bon braisé que je dépose au centre de la table. Ça sent bon lorsque mes invités arrivent, ils sont déjà contents, sachant que ce sera bon et moi, je vais pouvoir être avec eux à table, rire, manger, prendre du bon vin, raconter des histoires, écouter les conversations... plutôt que de passer ma soirée à préparer et présenter de belles assiettes.

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

J’essaie souvent des recettes pour être sûr de mon truc, mais bon avec l’expérience, je devine plus facilement ce qui va bien ensemble. Mais je suis audacieux, alors parfois ça marche moins bien. Lorsque je reçois, je fais aussi des plats gagnants, je sais que ça va scorer. Comme mon parmentier au canard confit, boudin noir, pommes de terre avec bien du beurre en surface pour la belle cuisson. C’est même un truc que je peux faire la veille et comme ça je peux relaxer encore plus.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Pour le passage de l’an 2000, j’ai préparé un repas neuf services. J’y ai passé beaucoup de temps à la réalisation, mais c’était tout magique... Une soirée mémorable, tout allait bien, une sorte de symbiose de vie, la plénitude totale, un moment de grâce avec de bons amis. Il y avait entre autres, une lotte façon basquaise. Une folie !

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Oui, un jour, un curry complètement raté, un fiasco total. Je suis passé pour le dernier des cons. Parfait pour l’ego ! (rire) Et aussi, une autre fois, un bœuf Wellington. Là encore, complètement raté. Imagine la cuisson de la viande dure comme ça ne se peut pas. Bref, si tu ne maîtrises pas les techniques, ne le fais pas...

Meilleure expérience culinaire à vie ?

À San Francisco, dans un petit restaurant indien, dans un sous-sol. Chaque bouchée me transportait au 7e ciel. Je n’ai jamais mangé de la cuisine indienne comme celle-là. Extraordinaire ! Bref, quelques années plus tard, pour soigner une peine d’amour, j’ai voulu y retourner et c’était fermé. Je n’ai jamais pu avoir d’infos sur eux pour les retrouver. Grosse peine... d’amour culinaire, cette fois-ci.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Je vais te surprendre, mais ça sentait le Poulet frit Kentucky. Ma maman ne cuisinait pas beaucoup, pour plein de raisons, dont des raisons de santé. Alors, on allait parfois au PFK et c’est cette odeur d’enfance dont je me souviens encore aujourd’hui.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

J’ai travaillé deux ans à élaborer des recettes, une nouvelle gamme de plats en vente dans les IGA. C’est un défi, car nous voulons avoir bien sûr des produits de base d’ici, mais aussi respecter les saisons.

Livre de recettes préféré ? Photo courtoisie La Cuillère d’argent, la bible de la cuisine italienne, 2000 recettes simples et authentiques et aussi Le Grand Soulard de la cuisine.

