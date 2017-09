Élections municipales : Qui s’intéresse au transport ?

Votre Claudio est tout excité !

C’est les élections municipales le 5 novembre, la campagne commence officiellement aujourd’hui !

J’aime tellement ça.

La pallier municipal, c’est le seul où je n’ai jamais été vraiment impliqué. Ça me procure donc une certaine distance qui me permet de me sentir, pour une fois, comme un électeur régulier, sans passé ni préjugé. Aussi, je prends plaisir à me laisser courtiser, je réfléchis, j’hésite et je change d’idées... souvent !

En plus, les élections municipales, il n’y en a pas que 125, comme au provincial ou 338, comme au fédéral. Il y 1133 municipalités au Québec, avec au moins sept postes à pourvoir. Ça en fait des élections, ça !

Et ça fait beaucoup de résultats et de données que j’ai bien hâte de décortiquer le 5 novembre au soir, en maculant mon clavier de sauce à ailes de poulet. C’est mon Super Bowl à moi !

Aussi, bien que ce blogue soit principalement dédié à la politique québécoise, je me promets d’y faire quelques incursions sur la scène muncipale, et je serai certainement imiter en cela par mes collègues Jonathan et Sylvain. (Ce dernier est au boulot depuis bien plus longtemps que moi, en fait !)

Des sondages

Évidemment, qui dit élections dit sondages et ça aussi, on va en avoir à boire et à manger. Bonheur du chroniqueur, c’est ce que le regretté Jean Lapierre appelait « son petit lait quotidien ».

La saison a été lancée dans nos pages, il y a deux semaines, avec la publication d’un sondage plaçant Régis Labeaume et son équipe en bonne position pour tout rafler en novembre. Plusieurs n’ont pas manqué de souligner que l’appui au maire sortant connaissait un certain recul, mais en même temps, n’importe quel politicien ne pourrait que rêver à un taux de satisfaction de 78 % après 10 ans au pouvoir. Le trublion de Roberval demeure un phénomène que la science politique s’explique mal.

(Pour une course qui promet plus de suspense, celle qui sera probablement la plus intéressante à suivre cette année en fait, on peut se tourner vers Saguenay, élection pour laquelle un sondage était également présenté dans notre édition Saguenay-Lac-Saint-Jean.)

Surprises

Il y avait des surprises, dans cette prise de données. Du nombre, le fait qu’Anne Guérette soit à 10 %. Je la pensais plus basse que ça, en fait.

Un autre élément a retenu l’attention, soit le fait que, contrairement à ce qu’on pourrait penser à prime abord, la gestion des finances publiques soit identifiée comme l’enjeu prioritaire par plus de répondants (32 %) que celui du transport routier ou en commun (26 %). Dans l’ambiance de polarisation laissée par le projet du SRB et son abandon, puis les revendications très sonores concernant les voies réservées, l’élargissement des autoroutes et la construction d’un 3e lien, on pensait que ce serait la question de l’urne, à l’occasion de cette élection.

C’est une mauvaise nouvelle pour Québec 21, pour qui le dossier de la circulation est en quelque sorte le thème fondateur, son article 1, mais en fouillant plus profondément dans les données, on se rend compte que c’est peut-être encore pire que ce qu’on pourrait penser, du point de vue des tenants du tout à l’auto.

En effet, l’enjeu du transport n’arrive en tête que dans un seul arrondissement ; la Cité-Limoilou, où il est identifié comme la priorité par 36 % des électeurs. Le deuxième arrondissement où le sujet ressort le plus, c’est Sainte-Foy-Sillery-Cap Rouge, où il cote à 29 %, deux points de moins que les finances publiques.

Si on remarque les âges, c’est encore plus intéressant. Les deux seuls groupes où l’enjeu du transport s’exprime fortement sont les 18-24 (44 %) et les 25-34 (39 %), soit les électeurs les plus jeunes.

À réfléchir

Évidemment, quand on travaille avec de telles sous-catégories, il faut être prudent ; les échantillons sont très faibles. Ça permet quand même de faire ressortir une tendance ; les électeurs les plus mobilisés par l’enjeu du transport sont justement ceux qui sont le plus susceptibles d’être les utilisateurs du transport collectif, soit les habitants des quartiers centraux et les jeunes.

On se rappellera par ailleurs qu’un groupe de jeunes s’étaient livrés à un plaidoyer en faveur du SRB, ce printemps. Ces gens qui voyagent et qui s’intéressent à ce qui se fait ailleurs savent que toute ville qui respecte, même si elle est plus petite que Québec, doit se doter d’une infrastructure lourde de transport.

Bref, ma conclusion, c’est que parler de la question du transport pendant cette élection, c’est une bonne idée... mais que ça risque d'interpeller davantage les pro-transport en commun que les autres. C'est une clientèle qui vote peu, toutefois. Ce sera du bonus pour ceux qui arriveront à la faire sortir.

C’est à réfléchir, autant pour Jean-François Gosselin... d’autant plus que Régis Labeaume semble avoir l’intention d’en parler beaucoup.