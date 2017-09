France St-Louis: pionnière et éducatrice chevronnée

Autant France St-Louis s’est dévouée dans un rôle de pionnière au hockey féminin dans les années 1980 et 1990, autant elle est passionnée par son boulot d’enseignante en éducation physique.

On l’a rencontrée en début de semaine alors qu’elle donnait un cours dans la salle de musculation du cégep du Vieux-Montréal et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne ressemble en rien à une éducatrice blasée, à l’aube de la retraite.

« Cet emploi est la meilleure chose qui me soit arrivée, confie la dynamique Montréalaise de 58 ans. J’adore enseigner. Je les aime, mes étudiants, et ils aiment qu’on leur accorde de l’attention.

« Mon principal défi est d’aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. J’essaie de modifier leurs habitudes de vie, si elles ne sont pas saines. Si je peux convaincre en ce sens deux ou trois élèves dans chaque cours, c’est mission accomplie », ajoute St-Louis.

« Ma plus belle récompense, c’est lorsque je reçois un courriel à la fin de la session dans lequel l’élève écrit : Madame St-Louis, merci d’avoir changé ma vie. Il n’y a rien de plus gratifiant. »

Est-ce difficile de faire bouger nos jeunes dans les écoles ?

« C’est certain que le niveau de condition physique des élèves a régressé au fil des décennies. À mon époque, on avait un plaisir fou à jouer dehors avec un ballon, une balle ou une rondelle. J’ai grandi à Montréal et j’adorais me retrouver sur la patinoire du quartier. Les temps changent et il faut travailler plus fort pour convaincre les jeunes des bienfaits de l’activité physique. »

Trouves-tu qu’on en met un peu trop sur les épaules des éducateurs ?

« L’éducation, ça commence à la maison. Lorsque je rencontre des jeunes qui sont actifs, qui veulent faire du sport, je sais qu’ils ont eu l’influence de leurs parents. On voit tout de suite ceux dont les parents sont impliqués, car ils sortent du lot. Ils sont plus motivés. »

Est-ce plus difficile d’enseigner à des étudiants de niveau collégial qu’au primaire ou au secondaire ?

« C’est différent. Le cégep est une étape importante. Ce sont des jeunes en pleine période d’adaptation vers leur vie d’adulte. J’essaie de leur faire comprendre l’importance de prendre soin de sa condition physique et de surveiller son alimentation. On passe des messages et on espère qu’ils les capteront. »

Tu as fait partie des premières équipes canadiennes de hockey féminin. Quels souvenirs en gardes-tu ?

« On a vécu de si bons moments et j’ai d’ailleurs gardé contact avec plusieurs coéquipières. Nous sommes parties de très loin. À l’Université de Sherbrooke, j’étais la première fille à suivre des cours de hockey avec les gars. Il fallait se battre pour faire avancer les choses et je me réjouis à l’idée de voir où en est rendu le hockey féminin aujourd’hui. »

Les joueuses des Canadiennes de Montréal touchent un salaire pour la première fois cette année. Qu’en dis-tu ?

« Les salaires ne sont pas élevés, certes, mais c’est un début. L’association avec le Canadien de Montréal est géniale, notamment sur le plan de la visibilité, pour les filles. J’avais approché Pierre Boivin à l’époque, mais c’était visiblement trop tôt. La victoire spectaculaire de l’équipe canadienne aux Jeux de Sotchi a été fort positive pour la reconnaissance du hockey féminin. »

Peux-tu nous parler de ton expérience olympique en 1998 ? Photo d'archives

« J’ai joué sur la scène internationale de 1990 à 1999, aidant l’équipe canadienne à remporter cinq fois le Championnat du monde, qui était alors disputé tous les deux ans. La préparation pour les Jeux olympiques de Nagano avait été exigeante. Nous étions comme des cobayes car tout était nouveau. Il avait fallu s’expatrier durant six mois à Calgary et j’avais trouvé cela difficile. Mais une fois rendu à Nagano, tout est devenu magique. J’ai pu réaliser mon rêve. J’avais 39 ans et j’avais pleinement mérité ma place dans l’équipe olympique. »

Tu as dû faire de belles rencontres au village des athlètes ?

« Oh ! Que oui ! Je n’oublierai jamais le matin où Wayne Gretzky s’était assis en face de moi au déjeuner. Je n’en croyais pas mes yeux. On avait la chance de côtoyer les vedettes de la LNH. Ce fut une magnifique expérience à vivre. »

Est-ce que la défaite subie contre les Américaines pour l’obtention de la médaille d’or avait été longue à digérer ?

« Oui, parce qu’on les battait régulièrement. La pression était forte et on n’avait pas disputé un bon match en finale. On a récolté la médaille d’argent, mais c’est l’or qu’on voulait. Je crois qu’on a pleuré durant une semaine entière. J’étais à Salt Lake City en 2002, dans un rôle d’analyste pour Radio-Canada, et j’étais bien fière d’avoir assisté à la victoire des Canadiennes. J’ai aussi eu le bonheur d’être sur place lors de la victoire de l’équipe canadienne aux Jeux de Sotchi dans un rôle de chef de mission adjointe de la délégation. J’avais dû prendre une année sabbatique au cégep afin de vivre cette expérience à titre de bénévole et je ne l’ai pas regretté. »

Comment trouves-tu le niveau de jeu aujourd’hui ?

« Le calibre a constamment évolué au fil des ans. Il faut dire que les filles sont maintenant mieux encadrées au sein de l’équipe nationale et qu’elles n’ont généralement pas besoin d’occuper un emploi pour joindre les deux bouts. Elles peuvent s’entraîner durant toute l’année alors qu’à mon époque, on ne recevait pas, ou si peu d’aide des gouvernements. Le jeu est plus rapide, les filles sont plus talentueuses que jamais. J’ai dirigé une école de hockey durant une vingtaine d’années et je suis fière de voir qu’une élève comme Caroline Ouellette a pris le relais aujourd’hui. Je n’oublierai jamais le témoignage qu’elle a livré à mon endroit lorsque j’ai reçu l’Ordre du hockey au Canada en 2014. En soulignant que j’avais toujours été son idole, Caroline m’a touchée droit au cœur. C’est plaisant d’avoir pu influencer la carrière et la vie d’un bon nombre de joueuses. »

Qui est la joueuse la plus talentueuse que tu as vue à l’œuvre ?

« C’est assurément Marie-Philip Poulin, qui a su inscrire les gros buts lors des tournois olympiques de 2010 et de 2014. En plus d’être la meilleure joueuse de l’équipe canadienne, c’est une fille humble et si gentille. Hayley Wickenheiser et Danielle Goyette sont, elles aussi, dans cette liste des athlètes les plus douées. Mon seul regret est de constater qu’il y a de moins en moins de Québécoises au sein de l’équipe nationale. Pourtant, on a d’excellents programmes à tous les niveaux. On doit garder nos meilleures joueuses au Québec au lieu de les voir prendre la route des universités américaines. »

France St-Louis Photo d'archives