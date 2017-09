Genre tsé...

Vous n’avez pas passé une si belle été que ça et déjà vous pensez à la grosse hiver qui s’en vient. Vous avez même songé à vous rendre dans la grande aéroport et monter dans une grosse avion ou une belle autobus luxueuse et vous trouver un oasis ailleurs, histoire de sécher un peu votre blanche épiderme. Poser un ancre, une intervalle de temps, si restreinte soit-elle, afin de trouver une équilibre dans un atmosphère calme. Vivre un évasion tout autre en prenant le temps de regarder une pétale, humer une arôme particulière et vous sentir dans un échappatoire. Utiliser votre belle argent, enfiler une habit dernier cri et fuir avec votre petite ordinateur. Vous retrouver dans une nouvelle éclairage, une nouvelle épisode de vie sans toujours voir la maudite asphalte et marquer cette belle arrêt d’une astérisque dans votre petite agenda de poche. Une éloge pour un accalmie qui durera plus longtemps qu’une éclair.

Le ou une

En lisant cette article, vous réalisez que vous n’avez pas fermé le moustiquaire, qu un ampoule est resté allumé et traîne un aiguille qui pourrait entraîner une accident grave. Oups! j’ai oublié plus haut de mettre un apostrophe entre qu et un. Pardon. Un erreur de ma part. Je mettrai un emphase supplémentaire. C’est bien, faire de la belle humour, mais il faut aussi soigner chacune de nos tentacules et ne pas écrire comme si on était sur une trempoline achetée grâce à une escompte obtenue parce qu’on est arrivé à la belle automne.

Vous savez que chacun de nos textes, avant un édition, passe par un correcteur. Aujourd’hui, j’essais de le rendre folle. Sans trop vouloir toutefois créer un aversion, car pour la révision, il faut que je me fise sur quelqu’un. Mais pour ce qui est d’accorder le genre des mots, ça va, je me débrouille.

Mélo-méli

Hudon devrait faire le club. Ne serait-ce que pour ses initiales.

Martin Matte a vendu 50 000 billets en deux jours. Si j’étais toi, Martin, je commencerais à écrire ce show-là tout de suite.

Il lui a demandé sa main, mais il n’a eu qu’un doigt.

L’automne arrive aujourd’hui, mais pas un mot à MétéoMédia.

Question bancaire dans le cas de Plekanec : le Tchèque peut-il rebondir ?

À demain

Je vous souhaite une belle avant-midi.