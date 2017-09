La fin d’une époque à Saguenay

4 dossiers qui ont marqué la carrière de Jean Tremblay

Durant ses cinq mandats, Jean Tremblay est devenu l’un des maires les plus médiatisés au Québec, et c’est en grande partie grâce à ses déclarations-chocs, ses sorties à l’emporte-pièce et sa personnalité unique qui lui ont valu une place de choix dans l’espace public québécois. Le Journal a abordé avec lui quatre dossiers qui ont fait parler de lui au-delà des limites de Saguenay.

1. En août 2012, Jean Tremblay fait une sortie en règle contre la candidate péquiste Djemila Benhabib dans la foulée de la charte de la laïcité proposée par le Parti québécois, en s’en prenant notamment à ses origines algériennes et au fait qu’il n’est « pas capable de prononcer son nom ». Photo d'archives

Ce qu’il en pense aujourd’hui

« Je redirais encore la même chose. C’est sûr. Je suis catholique et je crois en Dieu. Non seulement je dirais encore, mais je vais le dire encore. Elle, elle avait le droit de dire “décrochons les crucifix”, mais moi je n’aurais pas le droit de réagir ? J’ai droit à mon point de vue. Son nom venait de sortir, c’était dur à dire ce nom-là, et j’ai encore de la misère à le dire. »

2. Le 15 avril 2015, au terme d’une bataille de près de 10 ans, Jean Tremblay perd son combat en Cour suprême pour pouvoir réciter une prière avant chaque séance du conseil municipal de Saguenay, et est condamné à payer 30 000 $ en dommages. Photo d'archives

Ce qu’il en pense aujourd’hui

« Je suis un peu amer envers les juges. Qu’ils aient décidé ça de façon unanime et qu’on m’ait donné des dommages punitifs... D’ailleurs, je suis certain qu’ils n’auraient pas osé faire ça à un musulman. Je me dis qu’on devrait tous être sur un même pied, surtout nous qui avons fondé le Québec. S’il arrive quelque chose à un musulman, ça fait le tour du Québec et c’est la fin du monde, mais quand c’est un catholique, on se réjouit. »

3. En septembre 2016, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) débarque en trombe dans les bureaux de la Ville et de Promotion Saguenay. Bien que le maire ait été visé par l’enquête, on apprend plus tard que des voyages faits par deux proches du maire (Bernard Noël et Fabien Hovington) sont la seule raison qui a amené les enquêteurs à fouiller l’hôtel de ville. Photo d'archives

Ce qu’il en pense aujourd’hui

« Ça a fait mal paraître la Ville, et surtout, c’était des gens qui étaient proches de moi, des amis. C’est des conseillers qui étaient exemplaires, et ça m’a rendu méfiant envers les gens qui sont exemplaires. Oui, ça m’a déçu, je me suis senti trahi par deux amis que j’admirais. »

4. Lors de la création de la ville fusionnée de Saguenay, en 2002, l’une des toutes premières choses que fait Jean Tremblay est de congédier sur-le-champ le directeur général de l’époque, Bertrand Girard, un geste déclaré illégal qui s’est soldé par des dédommagements de plus de 583 000 $ à payer à l’ex-dg. Photo d'archives

Ce qu’il en pense aujourd’hui