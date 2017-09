La Fondation MIRA tient à rassurer les familles

La Fondation MIRA prend acte du passé trouble de son employé Bruno Beauregard, et indique qu’une décision sera prise à court terme à son sujet pour le meilleur de l’organisation.

Jeudi, M. Beauregard faisait l’objet d’un reportage à l’émission «J.E.». Par le biais de son entreprise maintenant en faillite, Mille soutiens canin, l’homme a floué plusieurs enfants autistes et leur famille en vendant des chiens d’assistance, dont certains étaient malades, agressifs ou inadaptés. On leur promettait pourtant un «dressage personnalisé» répondant aux besoins particuliers des enfants.

L’arnaqueur a été embauché depuis par la Fondation MIRA.

«Aucun rapport» avec MIRA

En entrevue sur les ondes de LCN, le directeur de l’organisme spécialisé en formation de chiens-guides a préféré ne pas réagir à chaud. «C’est comme un crapaud qui m’a sauté dans la face, a illustré Nicolas St-Pierre. Je suis sans commentaire, il va falloir que je regarde ça à l’interne.»

M. St-Pierre insiste pour dire que «la Fondation MIRA n’a aucun rapport avec toutes les opérations que Bruno a faites avant».

«Ce qui est important, c’est de rappeler à toutes les familles à qui on donne des chiens à travers le Québec et le Canada qu’on a des standards extrêmement élevés», rappelle le directeur, précisant que MIRA fait l’objet d’un encadrement important, notamment par la Fédération internationale des chiens-guides, par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, par ANIMA-Québec et différentes régies d’élevage de la province.

Un dossier pris au sérieux

Nicolas St-Pierre a admis qu’il était au fait de certains problèmes au sujet de son employé, qu’il connaît «professionnellement» depuis environ 10 ans. «Mais je ne peux pas dire que j’étais au courant de détails comme ce que j’ai appris hier», a-t-il ajouté.

«Je savais qu’il avait une entreprise, mais je n’ai pas commencé à chercher pourquoi il fermait. Ce gars-là voulait travailler parce que ça ne marchait pas ou ‘’whatever’’, mais ça, c’est pas de mes affaires. Moi, j’avais besoin d’un entraîneur, il est venu passer une entrevue et je l’ai engagé. C’est tout.»

Maintenant, MIRA devra se consacrer à rassurer les familles. Quant à l’avenir de Bruno Beauregard dans ses rangs, impossible d’en savoir davantage à l’heure actuelle. «C’est pas parce que je vois un reportage que je vais commencer à mettre le monde dehors d’emblée», s’est défendu son directeur.

«Je prends ça très sérieusement et c’est certain que je vais prendre une décision qui va être bonne pour ma clientèle, pour mes chiens et pour mon organisation, parce que le professionnalisme de MIRA, il n’est pas remis en question du tout», a toutefois assuré M. St-Pierre.