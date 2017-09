La police surveillera de façon accrue les textos au volant au cours des prochains jours

L’automne au Québec débute avec une importante opération nationale de surveillance sur les routes, soit l’Opération Distraction, menée par plusieurs corps de police, tels que la Sûreté du Québec et les services de police des villes de Lévis et de Québec.



Du 22 au 28 septembre, les usagers de la route feront mieux de ranger tout objet qui pourrait s’avérer une source de distraction, lorsqu’ils sont au volant, surtout les téléphones cellulaires.



Les corps policiers, en association avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec, mèneront plusieurs opérations aux quatre coins du Québec.



«C’est clair que ce sera assez intense comme surveillance», indique Christian Cantin, porte-parole au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).



Les textos au volant représentent le point central de l’opération. D’ailleurs, le thème de la campagne de la SAAQ contre les textos au volant – à venir en octobre – parle d’elle-même: «Texter ou conduire. Faut choisir» sera adressée aux usagers de la route.



«On en voit encore régulièrement et beaucoup», rappelle le porte-parole.



Que ce soit aux feux de circulation, en roulant ou aux arrêts obligatoires, l’usage du téléphone – les textos et les appels – sera sous haute surveillance.