Le gagnant et le perdant de la semaine

Le gagnant : Gaétan Barrette (PLQ), ministre de la Santé et des Services sociaux

Le docteur Barrette a connu une semaine très chargée. Il a tout d’abord marqué un gros but en décidant d’investir 30 M$ pour permettre aux ainés d’obtenir un 2e bain par semaine. Bien sûr, le défi n’est pas que financier ici, il faudra trouver le personnel nécessaire pour pouvoir offrir ce service. Les préposées aux bénéficiaires se font rares et ce travail est très exigeant et mal payé. En prenant cette décision, le ministre coupe l’herbe sous le pied de l’opposition qui réclame depuis des lunes une amélioration des services pour les personnes du 3e âge.

Autre bon point pour Dr Barrette, c’est qu’il souhaite donner plus de pouvoir aux infirmières praticiennes, celles que l’on appelle communément les « super infirmières ». Il y a belle lurette que je crois que l’on doit permettre aux infirmières (pas seulement les praticiennes) de poser des gestes médicaux, ce qui favoriserait le désengorgement du système de santé. Le mode de rémunération à l’acte force en quelque sorte la centralisation des rendez-vous de santé vers le médecin. Malheureusement, c’est toujours le malade qui en paie le prix. L’expression « patient » n’a jamais été aussi vraie. En décidant de donner plus de pouvoir aux infirmières praticiennes, le ministre Barrette fait un pas dans la bonne direction.

Le perdant : Amir Khadir (QS), député de Mercier

Encore une fois cette semaine, Khadir et sa bande m’ont déçu au plus haut point. Le Parti québécois a déposé une motion qui se lisait comme suit :

« Que l’Assemblée nationale réitère le droit des citoyens de manifester de façon pacifique; qu’elle condamne la violence sous toutes ses formes, ainsi que le port de masques lors de manifestations. »

Croyez-le ou non, Québec solidaire a voté contre cette proposition et c’est Amir Khadir qui est allé au bâton pour défendre la position de son parti. Selon M. Khadir :

« Il y a plusieurs personnes qui manifestent pour dénoncer des injustices, mais qui veulent se préserver des représailles »

Et :

« Un jour, des fonctionnaires pourraient venir manifester contre la corruption du pouvoir libéral, par exemple, mais voudraient se préserver des représailles qui pourraient être entraînées »

Je me permets de rappeler qu’une loi fédérale a été votée en 2013, par le gouvernement de Stephen Harper, qui criminalise le port du masque lors de manifestations illégales et d’émeute. J'avais d'ailleurs écris sur ce sujet récemment (à lire ici). J’ai vu bien des fonctionnaires manifester dans ma vie et je ne me souviens pas de congédiements suite à une « manif de bureaucrates ». Récemment, les avocats du gouvernement étaient en grève. Combien ont perdu leur emploi ? La réponse est simple : zéro.

Alors, pourquoi les solidaires ont-ils refusé d’appuyer la motion péquiste ? Simples, ils veulent maintenir leurs appuis auprès de ces militants radicaux d’extrême gauche. Ainsi, ils éviteront soigneusement de condamner les agissements des Jaggi Singh et de manifestants violents pour éviter de perdre cette base électorale. Vous ne serez pas surpris que GND soit également de cet avis. Il a déjà dit qu’il évaluerait au cas par cas quels gestes doivent être ou ne doivent pas être condamnés.