Le prix du pot au gramme va fluctuer en fonction du marché noir, dit Charlebois

Le gouvernement Couillard n’hésitera pas à se lancer dans une guerre de prix avec les trafiquants de drogue pour contrecarrer le marché noir du cannabis.

Le prix du cannabis au gramme sera réglementé par Québec et va fluctuer en fonction du marché noir, a soutenu Lucie Charlebois.

«Quand on va avoir la loi qui encadre le cannabis, on va se garder une marge de manœuvre pour toujours avoir de la souplesse pour ajuster le prix au besoin pour contrer le marcher noir», a indiqué la ministre déléguée à la Santé publique vendredi à l’entrée du conseil des ministres conjoint entre l’Ontario et le Québec, qui a lieu au centre des congrès de Québec.

Jeudi, Mme Charlebois a souligné que son gouvernement avait pour objectif d’offrir des prix «concurrentiels» à ceux du marché noir du cannabis, estimés à «7 ou 8 dollars le gramme». Vendredi, elle soutient que le prix du pot récréatif québécois pourrait être encore plus bas.

«Peut-être que je n’ai pas été suffisamment clair, le prix dont je vous ai fait mention c’est ce que j’ai entendu dans les consultations. J’ai aussi entendu des reportages qui disaient que le prix était encore plus bas. Le prix à ce moment c’est prématuré, on va faire la loi-cadre», a-t-elle lancé.

Pas question toutefois de faire des prix au gros en offrant un rabais pour les acheteurs qui décident de se procurer une plus grande quantité de drogue. «Ce n’est pas ce qu’on souhaite, on veut permettre l’accessibilité, mais on ne veut pas banaliser le produit. On ne veut pas de campagne de promotion», a-t-elle dit.