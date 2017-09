Le travail d'équipe après une promotion? C'est possible!

Violaine Ducharme – 37e AVENUE

On sort prendre une bière après le travail avec les collègues. Le lendemain, surprise! On obtient une promotion et on devient leur supérieur immédiat. Notre relation avec eux ne sera plus jamais la même. Comment gérer efficacement cette transition sans trop de pots cassés? Voici quelques conseils pour y parvenir.

Annoncer la nouvelle comme il se doit

Le rôle d’annoncer la nouvelle à toute l’équipe revient à notre supérieur. Faire autrement place la personne promue dans une position délicate et constitue le scénario catastrophe par excellence pour n’importe quelle relation en milieu de travail. Ainsi, si certains ont des réserves, ils ont la possibilité d’en parler sans affronter qui que ce soit.

Rester à l’écoute...

En cas de doute, on continue à faire ce qu’on a toujours fait: on maintient une relation respectueuse, courtoise et professionnelle avec chacun de nos camarades de travail. On continue également d’interagir avec eux aussi souvent qu’avant, question d’éviter de devenir cette personne hautaine qui se drape dans sa supériorité nouvellement acquise, qui se pense meilleure que les autres et qui s’isole dans sa tour d’ivoire. Bref, on reste disponible, on garde les oreilles ouvertes et on aide autant qu’on peut!

... et dans l’équipe!

On veut asseoir notre nouvelle autorité? Le temps viendra assez vite, mais pour l’instant, rien ne presse. Les experts en ressources humaines s’entendent sur le fait qu’une transition en douceur vers un poste de leadership est faite de reconnaissance envers son équipe, de valorisation des forces de chacun, de validation des compétences et surtout d’équité: pas de chouchous, pas de meilleur ami, et exit les comportements directifs!

Se rappeler que la hiérarchie, c’est souvent politique

Terminé, le papotage autour de la machine à café? Il semble malheureusement que oui! Quand on se trouve en position d’autorité, se tenir loin des potins nous évite de nous placer dans des situations embarrassantes, voire compromettantes. On garde ses distances et on s’implique un peu moins sur le plan personnel, sans pour autant verser dans les rapports froids et réservés. Tout est une question de dosage et d’équilibre.

Neutraliser les esprits réfractaires

Si des vibrations hostiles font frémir nos antennes, c'est peut-être parce que certains collègues ont le sentiment que la promotion leur revenait de droit. Un petit rappel s’impose: on n’a pas à se justifier. La meilleure façon de remettre les pendules à l’heure demeure de prouver que l’entreprise a pris la bonne décision en nous accordant davantage de responsabilités. Comment? Simple: en travaillant encore plus fort et en répondant aux attentes. Les gens qui démontrent qu’ils ont à cœur le succès de l’entreprise et qui ne comptent pas les efforts et l’énergie pour y parvenir méritent le respect.

Cela dit, malgré nos intentions, on ne peut pas plaire à tout le monde, et les membres de notre équipe de travail ont le droit de ne pas nous aimer. Toutefois, de leur côté, ils nous doivent un minimum de respect et de courtoisie... et pour les autres, la bière après le boulot est souvent encore possible!