L’équilibre avant tout

En janvier dernier, l’ancien porte-couleurs des Alouettes de Montréal Étienne Boulay amorçait une thérapie pour ses problèmes de toxicomanie. Quelques mois plus tard, ses démons semblent être désormais chose du passé.

« Je vais vraiment bien. En tant que toxicomane excessif et assumé, je n’ai d’autre choix que de mettre de l’équilibre dans ma vie, car mes highs sont toujours très, très hauts et mes downs, toujours très, très bas. La ligne médiane, je ne connais pas ça », dit-il, rencontré mercredi soir au dévoilement de la collection de caleçons griffée Everyday Sunday par Francisco Randez, au bar le Mayfair.

L’animateur admet que les femmes de sa vie, sa conjointe Maïka Desnoyers et leur fille de 3 ans Anna, sont au cœur de son équilibre.

« Je suis un papa fier et mon rôle me définit. Tu as le goût de véhiculer les valeurs que tu veux enseigner à tes enfants. Tu as le goût d’être intègre et de te respecter. Il faut donner l’exemple, et cela te responsabilise », ajoute-t-il.