Maripier Morin dévoile des détails à propos de son mariage secret

Maripier Morin a été très discrète à propos de son mariage avec son conjoint de longue date, Brandon Prust.

La future animatrice de l'émission Face au mur s'est confiée à Éric Salvail au sujet de cet événement mémorable. Maripier Morin avait indiqué cet hiver qu'elle n'avait pas le temps de se marier cette année. Elle a tout de même dit «oui, je le veux» à Brandon cet été.

«On a décidé à Noël qu'on se mariait en juillet. J'ai toujours dit que je n’avais pas le temps, parce que je voulais que cette journée-là soit sans stress. [...] Je voulais que ce soit plus intime, simple et que ça soit le fun.»

«Ça s'est déroulé dans un country club anglais sur un terrain de golf. Je me suis préparée seule, dans ma chambre, avec mon petit verre de vin et j'étais très relaxe.»

C'est son meilleur ami, Olivier Aghaby, qui a été célébrant des deux tourtereaux. «Quand il a dit ''Welcome Mr ans Ms Prust’’, j'étais tellement contente. On l'a fait, ça fait 7 ans qu’on est ensemble. On a eu des hauts et des bas, ça n’a pas toujours été facile, mais là, on se choisit pis on le fait.»

Une célébration intime

Quand il est venu le temps d'échanger leurs voeux, le couple a sans contredit pris des avenues différentes. Alors que Brandon Prust avait environ quatre lignes de voeux à partager devant l'autel, Maripier, elle, a parlé pendant sept minutes. «J'ai confondu le discours avec les voeux», lance-t-elle en riant à l'animateur d'En mode Salvail. «Je lui ai promis d'être aussi douloureuse et gossante que possible.»

C'était également un petit mariage: seulement 60 personnes proches du couple y ont assisté. «J'ai braillé tout le long de mon mariage, j'étais fatigante!»

C'est le designer MARKANTOINE qui a créé la robe «de party» de l'animatrice, qu'elle a portée après la cérémonie.

Celle qui tourne présentement pour le prochain film de Denys Arcand, Le triomphe de l'argent, a indiqué que tous les détails de son mariage allaient paraître dans un projet secret.

On pourra également voir sa robe de mariage en début novembre. À suivre!