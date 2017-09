Match de la dernière chance

Au cours de la débandade des dernières semaines, plusieurs vétérans ont semblé se complaire lors des nombreux revers subis par les Alouettes. Après la rencontre et les entraînements, il n’est pas rare de voir des sourires et entendre des rires au sein du groupe de joueurs.

« Si tu écris un mauvais article dans ton journal, ça ne veut pas dire que tu n’as pas le droit de venir au travail le lendemain. On continue d’avoir du plaisir et d’avoir la même concentration sur ce qu’on doit faire. On tente de s’aider entre nous de ce côté et de le faire avec une attitude positive. »

« Vous devez demander à l’entraîneur, a indiqué Sutton en toute franchise. On n’en a pas discuté. La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est d’essayer de remporter des matchs.

« Si on me dit jouer, je le ferai. Si on me dit que ce n’est pas le cas, je vais me conformer à leur décision. »