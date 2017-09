Nouvelle pétition à l’Isle-aux-Coudres

Une seconde pétition a été lancée par une résidente de L’Isle-aux-Coudres, privée de son seul omnipraticien parti à la retraite en juin, afin de réclamer un médecin de famille « résidant sur l’île ».

Plus d’une semaine après la mise en ligne, sur le site internet de l’Assemblée nationale, d’une pétition lancée par des insulaires qui réclament un médecin de famille pour remplacer le Dr Marcel Éthier, parti à la retraite il y a trois mois, une citoyenne a décidé d’en faire circuler une seconde sur L’Isle-aux-Coudres.

Marcelle Tremblay, dont le père cardiaque, âgé de 96 ans, est hébergé au Pavillon Restons Chez-nous, a lancé cette pétition, vendredi, afin de réclamer un médecin de famille qui résiderait dans la municipalité. « Depuis 1950, nous avons toujours eu un médecin de famille sur l’île. On doit remplacer le Dr Éthier, qui a donné beaucoup et qui donne encore beaucoup aux insulaires », exprime-t-elle.

« Équipe complète »

La dame souhaitait diffuser une seconde pétition puisque les insulaires vieillissants ne sont pas tous en mesure d’accéder au document virtuel alors qu’elle souhaite recueillir le plus de signatures possible. Pour ce faire, elle a remis une copie de sa pétition aux commerçants, puis des bénévoles récolteront des signatures en frappant aux portes.

Malgré les déclarations, cette semaine, du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui affirmait ne pas avoir l’intention d’intervenir pour qu’un médecin de famille s’établisse à l’île, où la couverture médicale « ne peut se faire autrement » que par la mise en place d’une « équipe complète » dans un Groupe de médecine familiale, Mme Tremblay ne baisse pas les bras et invite à la mobilisation.

« Il faut mettre nos efforts en commun dans le but d’obtenir un médecin de famille qui réside sur l’île », lance celle qui entend remettre sa pétition en mains propres au ministre. « Il nous avait dit qu’il nous aiderait et son discours a changé après le 30 mai, où il en est venu à dire qu’il n’avait pas l’intention d’intervenir. Il y a eu un gros revirement qu’on s’explique mal. On nous ment à tour de bras. Qu’il nous explique, en français, ce qui s’est passé. »