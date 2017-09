Nouvelle réjouissante pour les pilotes

LOUDON | Pour la première fois en 12 ans d’histoire, la série canadienne NASCAR Pinty’s effectuera une incursion aux États-Unis.

Cette épreuve, qui pourrait être l’ultime manche du calendrier, aura lieu le samedi 21 septembre 2018 sur l’ovale d’un mille de Loudon.

Pour combler la perte de la série Monster Energy, qui n’effectuera qu’une seule escale à partir de l’an prochain (en juillet), les propriétaires du complexe du New Hampshire ont voulu attirer d’autres promoteurs pour maintenir leur week-end de course.

Si le départ de la discipline-reine du NASCAR ne sera évidemment jamais comblé, les spectateurs auront quand même droit à un programme d’épreuves intéressant, étalé sur deux jours. Le vendredi sera consacré aux essais libres et aux séances de qualifications.

La série Whelan Modified Tours, une habituée à Loudon, sera la pièce de résistance de la fin de semaine avec une compétition longue de 250 tours.

Bon pour le rayonnement

Outre le championnat Pinty’s, Loudon sera aussi le théâtre, le 21 septembre 2018, d’une confrontation spéciale regroupant des pilotes des séries K&N Est, PEAK Mexico et même de la Whelan Euro, un championnat disputé sur le Vieux Continent.

Bon nombre de pilotes québécois interrogés par Le Journal de Montréal n’ont pas caché leur enthousiasme de voir la série canadienne de NASCAR ajouter une épreuve au sud de la frontière.

« C’est une excellente nouvelle, s’est exclamé Louis-Philippe Dumoulin, champion de la série Pinty’s en 2014. Là, on jase. C’est plaisant de voir que les dirigeants au Canada ont une vision à l’extérieur du pays.

« Ça nous prend des bons circuits prestigieux comme Loudon, où les gens sont de vrais amateurs de course, pour le rayonnement de notre championnat. Moi j’embarque, c’est certain. »

Beau défi

Habitués à rouler sur de très petits tracés ovales, les pilotes devront s’ajuster en conséquence.

« Nous n’avons jamais roulé en NASCAR Canada sur une piste longue d’un mille, a fait savoir Andrew Ranger. Mais ça va ajouter une nouvelle dimension à la série et c’est tant mieux. C’est une nouvelle réjouissante. »

La piste de Loudon n’est pas étrangère au pilote de Granby puisque dans le passé, il y a couru dans les séries K&N Est et Xfinity (Nationwide à l’époque).

« Loudon représente un beau défi, a-t-il poursuivi, car c’est un circuit sans inclinaison ou presque et de longs virages rapides. »

Qualité du produit

Alexandre Tagliani a appris la nouvelle de la bouche de l’auteur de ces lignes.

« Je suis très content de l’apprendre, a déclaré le pilote de Laval. Ça démontre la qualité de plus en plus grandissante de notre produit. Nous avons besoin de courir sur de nouveaux circuits qui attirent de bonnes foules. On ne peut toujours pas compter que sur Toronto ou Trois-Rivières. »

Même son de cloche de Kevin Lacroix, qui voit lui aussi cette annonce comme une bonne nouvelle, même s’il faudra considérer une facture plus salée pour s’y présenter.

« C’est une bonne décision, a dit le pilote de Saint-Eustache, mais certaines équipes aux moyens plus limités auront de la difficulté à trouver le financement pour se rendre à Loudon. Ça coûte évidemment plus cher pour se déplacer aux États-Unis. »

Edmonton vulnérable ?

La série NASCAR Pinty’s présente sa 13e et ultime manche de la saison samedi soir au circuit de Jukasa, en Ontario.

L’arrivée de Loudon signifiera-t-elle l’ajout d’une 14e épreuve la saison prochaine ? Cette question demeure sans réponse.

Toutefois, il ne serait pas surprenant, selon l’avis de plusieurs sources, de voir l’étape d’Edmonton, qui ne fait certes pas l’unanimité, être rayée du calendrier en 2018.