Pénurie d’infirmières au bloc opératoire du CUSM

«Les listes d’attente étaient déjà plus longues en cancer et en cardiologie, elles vont rallonger, dit-elle. C’est ça l’impact, c’est directement lié.»

La fermeture des salles fait suite au départ récent de plusieurs infirmières du bloc opératoire, parties en congé de maladie et de maternité. Dans ce secteur, une employée enceinte est aussitôt retirée de son poste, en raison des risques pour le fœtus.

Un minimum de six infirmières serait nécessaire pour le bon roulement des deux salles fermées, mais la direction en recherche une dizaine.

Selon le syndicat, cette situation «exceptionnelle» est causée par le manque de postes à temps plein en chirurgie et les coupes budgétaires. Résultat: plusieurs infirmières embauchées à temps partiel au bloc ont postulé à d’autres postes ou ont quitté le CUSM.

« La vision à long terme, on a des gros points d’interrogation, dit Mme Joseph. On comprend le problème de budget, mais à un moment donné, on a des patients à traiter. [...] C’est de la mauvaise gestion. »