[PHOTOS] Jupiter époustouflante

La mission Cassini est terminée. Tristesse. Mais réjouissons-nous! Il y a Juno qui tourne autour de Jupiter!

Juno est arrivée à destination depuis plus d’un an, mais à cause de sa «Grande Finale», tous les yeux étaient tournés vers Cassini.

Si Saturne a des anneaux desquels on ne se tanne pas, Jupiter comporte un mélange de couleurs et une texture qui coupent le souffle.

Le compte Instagram de la mission est rempli de clichés spectaculaires.

On dirait une planète faite en dentelle. On en veut davantage!