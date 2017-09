Policier reconnu coupable d’homicide involontaire

Reconnu coupable d’homicide involontaire vendredi, un policier qui a abattu un adolescent qui fonçait en sa direction au volant d’un véhicule volé risque maintenant un minimum de quatre ans de détention.

Éric Deslauriers n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que c’est par légitime défense qu’il a tiré deux coups de feu en direction d’un jeune homme de 17 ans. La juge Joëlle Roy a plutôt conclu qu’il a usé d’une force « disproportionnée » lorsqu’il a tiré vers David-Hugues Lacour, le 22 janvier 2014. C’est la deuxième balle qu’il a reçue au cou qui s’est avérée mortelle.

Photo Martin Alarie

Le Tribunal doute que l’auto ait foncé véritablement sur le policier lors du premier coup de feu. Donc sa réplique était « non indiquée ».

Le sergent Deslauriers, qui comptait 21 ans d’expérience à la Sûreté du Québec, patrouillait alors à Sainte-Adèle dans le but de repérer un véhicule volé. Il s’est rendu dans le stationnement d’une polyvalente et, en partant, il a croisé la voiture recherchée.

Le policier a immobilisé son autopatrouille de façon à bloquer toute issue possible du stationnement. Il est sorti de son véhicule, a dégainé son arme à feu et a sommé le conducteur de lui montrer ses mains. Pendant que le policier s’approchait, le jeune homme a fait vrombir son moteur. Lorsque le sergent l’a mis en joue, Lacour a démarré.

Menace

Convaincu que sa vie était en danger et qu’il se ferait renverser par le véhicule en fuite, Deslauriers n’a pas eu d’autre choix que de tirer afin de neutraliser la menace, a-t-il expliqué à son procès.

Une partie de l’intervention policière a été filmée. En visionnant la vidéo, la juge conclut que le policier ne se trouvait pas dans la trajectoire du véhicule. Même qu’après le premier coup de feu, l’accusé a constaté lui-même que la voiture avait dévié et qu’elle ne fonçait plus sur lui. Il a malgré tout abattu le jeune homme, en tirant à 30 ou 40 centimètres du cou de la victime.

Une décision déraisonnable, a conclu la juge Roy, qui croit que la force utilisée était « non seulement non nécessaire, mais disproportionnée ». Surtout que le jeune homme n’était pas armé et que Deslauriers ne possédait « aucune information pouvant lui laisser croire à [sa] dangerosité. »

« Considérant l’ensemble des circonstances, le tribunal ne croit pas qu’une personne raisonnable aurait adopté cette conduite », a-t-elle jugé.

L’annonce a été accueillie par des larmes chez Deslauriers et de nombreux proches à ses côtés. Son avocate, Nadine Touma, a rapidement avisé qu’elle déposerait une contestation constitutionnelle pour que la peine minimale de quatre ans prévue pour l’accusation d’homicide involontaire avec usage d’une arme à feu ne s’applique pas.

Hésitation

Un tel jugement pourrait faire hésiter certains policiers à ne pas dégainer lors d’intervention future afin de « se mettre à l’abri de circonstances similaires », déplore l’Association des policiers provinciaux du Québec, qui ne commente habituellement pas des dossiers toujours devant le Tribunal.

Un expert en intervention policière estime pour sa part que le devoir du policier était d’agir afin d’empêcher l’escalade et la fuite.

« Pour le policier, l’objectif est de dissuader, persuader et obliger la coopération. Que le suspect ait fait gronder le moteur peut porter à croire à une future agression », a expliqué Mario Berniqué, policier à la retraite.

Ce qu’ils ont dit

«Selon le Tribunal, c’est l’accusé qui crée cette tension qui ne fait qu’augmenter au fil de l’intervention. Rengainer son arme aurait pu être envisagé afin de calmer le jeu.»

«L’accusé ne change pas de position entre les deux tirs, alors qu’une personne raisonnable se serait simplement écartée du passage du véhicule, par instinct, si toutefois le véhicule fonce vraiment sur lui.»

– Joëlle Roy, juge de la Cour du Québec

«La communauté policière [est] abasourdie qu’une telle décision soit rendue, dans les circonstances où un excellent policier, de bonne foi, qui n’a eu qu’à peine quelques secondes pour réagir à une menace, fasse aujourd’hui l’objet d’une condamnation d’homicide involontaire, laquelle au surplus, pourrait bien lui valoir une longue peine d’emprisonnement.»

– L’Association des policières et des policiers provinciaux du Québec