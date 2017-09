Ryan Goins et les Blue Jays font mal aux Yankees

Ryan Goins a claqué son deuxième grand chelem en carrière pour mener les Blue Jays à un gain de 8-1 face aux Yankees de New York, vendredi à Toronto.

Goins a profité des difficultés du lanceur partant Masahiro Tanaka (12-12) pour donner un coussin de sept points aux favoris locaux, lors de la sixième manche.

L’artilleur avait précédemment concédé des buts sur balles à Jose Bautista et à Kendrys Morales en plus de donner un coup sûr à Kevin Pillar pour remplir les buts.

Tanaka a vu sa journée de travail prendre fin à la suite de ce coup de canon. Il a alloué huit points, dont sept mérités, six frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches et deux tiers sur la butte, tout en retirant six adversaires sur des prises.

Le receveur québécois Russell Martin a également contribué à la cause de la formation torontoise, claquant un circuit bon pour deux points lors du quatrième tour au bâton. Il s’agissait de sa 13e longue balle de la saison.

Teoscar Hernandez a pour sa part expédié la balle dans les gradins en solo, lors de la manche précédente.

Marco Estrada (10-8) a connu une excellente sortie, limitant les Yankees à un point, trois frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en sept manches au monticule. Les releveurs ont ensuite muselé les frappeurs adverses lors des deux dernières manches.

Du côté des «Bombardiers du Bronx», Aaron Judge a étiré les bras dès la manche initiale. Le voltigeur de 24 ans compte 46 circuits jusqu’ici cette saison, soit trois de moins que la marque pour une recrue établie par Mark McGwire, en 1987.

Cette défaite met fin à une séquence de trois victoires des Yankees, qui avait balayé une série face aux Twins du Minnesota, en début de semaine.