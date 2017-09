Un an plus tard...

À pareille date l’an dernier, Charles Kardos était un adolescent comme les autres. Mais aujourd’hui, le grand gagnant de La Voix junior planche sur son premier album, attendu d’ici la fin de l’année.

« Je devrais entrer en studio bientôt. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je sais que je veux faire de la musique francophone. C’est important pour moi de promouvoir notre langue », confie le jeune chanteur, accompagné de son amie Charlotte sur le tapis rouge du gala des prix Gémeaux, dimanche dernier.

À l’aube de la deuxième saison de La Voix junior, qui s’amorcera dimanche soir sur les ondes de TVA, Charles Kardos a un conseil à offrir aux jeunes candidats qui seront de l’aventure : se faire confiance.

« Tout commence par ça. Il faut plus que tout se faire confiance, sinon, rien ne passe. Et ça, ça vient avec la pratique. On le répète souvent, mais c’est vrai : une carrière, c’est 20 % de talent et 80 % de pratique », assure-t-il.