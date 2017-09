Une maison de 1,3 M$ payée comptant

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une résidence de 1,3 M$ comptant

Photo courtoisie

Julien Lampron, le directeur des affaires publiques chez Fondaction CSN et ancien directeur des communications de l’ex-première ministre péquiste Pauline Marois, s’est porté acquéreur avec sa conjointe d’une maison dans un arrondissement cossu de la métropole pour 1,38 million $. Selon les documents, la maison a été payée comptant, sans hypothèque. « Élégant cottage de pierre semi-détaché [...] », décrit un courtier. Cette propriété « charmante » offre notamment une cuisine « éclatante » et une terrasse « magnifique ». Un des vendeurs est un ancien associé du cabinet comptable KPMG, Albert Dumortier, impliqué dans l’affaire Norbourg.

L’ancien patron d’Hydro achète du Banque Royale

Photo Agence QMI, Patrick Georges

L’ancien grand patron d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, a fait l’achat de 729 actions sur le marché de la Banque Royale du Canada pour environ 67 000 $. La valeur de son portefeuille d’actions de la Royale approche 100 000 $. M. Vandal a été nommé au conseil de la première banque canadienne en 2015, après sa démission d’Hydro. Le titre de la Royale a gagné 15 % depuis un an.

Près d’un demi-million $ réclamé à un restaurateur

Une hypothèque légale de 427 000 $ a été déposée par le fisc contre une propriété d’un homme d’affaires du nord de Montréal, Haroldson Lumoze, entre autres pour des impôts impayés. Il a notamment été actionnaire et administrateur du restaurant Chair de poule Extra, spécialisé dans les grillades de poulet et la poutine.

Un initié vend du Innergex

Photo courtoisie

Jean Trudel, le chef des investissements d’Innergex, a vendu au début septembre des actions pour 772 000 $. C’est environ 20 % des actions qu’il détenait dans la compagnie. Le titre d’Innergex, un producteur d’énergie renouvelable québécois, a perdu 3,7 % depuis un an.

110 M$ US pour un appartement à New York

Photo courtoisie

Un appartement situé dans un immeuble new-yorkais historique, le Woolworth Building, a été mis en vente cette semaine pour 110 millions $ US. Cela pourrait en faire l’appartement le plus cher de l’histoire de New York. L’appartement, qui s’étale sur cinq étages, fait près de 10 000 pieds carrés. Il compte une terrasse et un ascenseur privé, en plus de plafonds de 7 mètres de hauteur.