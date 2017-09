[VIDÉO] Tupac toujours vivant?

Suge Knight, un des fondateurs de l’étiquette Death Row Records, n’est pas convaincu que le rappeur Tupac Shakur ait succombé à la fusillade de 1996.

Interviewé par Ice-T et Soledad O' Brien pour l’émission spéciale Who Shot Biggie and Tupac? (Qui a tué Biggie et Tupac ?), Knight demeure dubitatif sur les circonstances entourant la mort du rappeur.

Selon lui, de grands pans de l’affaire ne sont pas encore élucidés.

Comme le mentionnait TVA Nouvelles, le producteur, toujours en attente de son procès après avoir provoqué un accident mortel à la suite d’un délit de fuite, se pose beaucoup de questions sur la mort de son ami.

Knight raconte de sa prison que lors des derniers moments échangés avec Tupac à l’hôpital ce dernier riait et plaisantait: «Je ne vois pas comment quelqu'un qui va bien peut finir par aller aussi mal.»

Dans l’extrait vidéo diffusé par TMZ, Ice-T lui demande directement s’il croit que Tupac est toujours vivant. Knight lui répond «Je vais vous dire, avec Pac, on ne sait jamais».

Toujours selon lui, il était la cible du tireur.

D’ailleurs le mystère plane toujours quant à l’identité de l’auteur de la fusillade en question.

Et c’est aussi le cas pour l’auteur de la fusillade ayant causé la mort d’un autre rappeur, Notorious B.I.G., survenu quelques mois plus tard en mars 1997.

Who Shot Biggie and Tupac? (Qui a tué Biggie et Tupac ?) sera présentée sur la chaîne FOX le 24 septembre.