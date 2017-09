Lasalle, Léopold



Le 19 septembre 2017, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Léopold Lasalle, de Crabtree. Il était l’époux de Mme Jeannine Malo et le père de feu Sylvain Lasalle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Roseline et Michel, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille de monsieur Lasalle vous accueillera le mercredi 27 septembre à compter de 9h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée mercredi à 11h à la chapelle.En guise de témoignages de sympathie des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques seraient appréciés.