TYERS, Anna née Lefebvre



Anciennement de Delson, le 19 septembre 2017, est décédée paisiblement et entourée des siens, Mme Anna Lefebvre à l’âge de 96 ans, épouse de feu Harry Tyers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Paulette), Roger (Rolande), Benoît (France), André, Lucie (Jean-Marc), ses petits-enfants Jacynthe, Alexandre, Carl, Annie et Sarah, ses arrière-petits-enfants Charles-Antoine, Émile et Juliette, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au:La famille accueillera parents et amis en l’église de Delson le samedi 30 septembre 2017 à compter de 13h. Les funérailles auront lieu en l’église à 14h, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.