PERRON, Doris



Le 20 septembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Doris Perron, épouse en premières noces de feu M. Michel Simard et conjointe de feu M. Jean-Baptiste Dallaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine, Francine (Réjean), Yvon et Daniel, ses petits-enfants Mélanie, Marie, Julien, Gabriel, Alex, Zaréma, Rosalie et Bedjine, ses arrière-petits-enfants Thomas et Alice, son frère André (Yvette) et sa soeur Germaine (Léo), ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, ST-AMABLE, QC J0L 1N0Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 30 septembre dès 10h. Une liturgie suivra au salon à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.