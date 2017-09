O'BRIEN, Jean-Claude



Originaire de Ahuntsic, le 19 septembre 2017, à l’âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Claude O’Brien, veuf de Mme Gilberte Paradis.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Bob), Richard (Hazel) et Normand (Nathalie), ses petits-enfants feu Benoit, Josée (Benoit), Annie (Tomy), Mark (Mélanie), William et Laetitia, ses arrière-petits-enfants Danny (Gabrielle), Mégane, Lianna, Mathis O, Mathis B, Kélina et Marylou, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle vendredi 29 septembre de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 16h30.